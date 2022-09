Après le décès de la reine Elizabeth II jeudi, une période de deuil a commencé au Canada et les préparatifs sont en cours pour une cérémonie de commémoration à Ottawa.

Le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé jeudi que «les prochains jours seront une période de deuil pour les Canadiens, comme pour tous les citoyens du Commonwealth».

Les drapeaux de tous les édifices du gouvernement fédéral – y compris les édifices diplomatiques du Canada à l’étranger – ont été mis en berne jeudi et le resteront jusqu’au jour des funérailles de la reine.

Plusieurs monuments et édifices à travers le Canada, dont les édifices du Parlement et du Sénat, seront également illuminés d’une teinte bleu royal tous les soirs du coucher du soleil à minuit pendant la période de deuil.

Le Premier ministre a déclaré que cette période de deuil se terminerait par une journée de deuil national lors de la tenue d’un service commémoratif officiel pour marquer son décès. Ce service commémoratif devrait avoir lieu à la cathédrale Christ Church d’Ottawa le même jour que les funérailles nationales de la reine à l’abbaye de Westminster.

L’heure et la date des funérailles d’État de feu la reine n’ont pas encore été confirmées par le palais de Buckingham, mais selon les plans de “l’opération London Bridge” qui sont en place depuis des années, ses funérailles devraient avoir lieu environ 10 jours après sa mort. .

“Operation London Bridge” stipule également qu’au Royaume-Uni, le jour des funérailles de la reine doit être traité comme un jour férié, à moins que les funérailles ne tombent un week-end. Selon le Manuel de procédure officielle du gouvernement du Canada, le gouvernement fédéral peut également décider d’observer le jour de deuil national comme jour férié, mais le gouvernement fédéral n’a indiqué aucun plan en ce sens.

La cérémonie commémorative nationale au Canada débutera par un défilé à Ottawa auquel participeront les Forces armées canadiennes et la GRC. Un salut de 96 coups de canon aura également lieu – avec un tour représentant chaque année de la vie de la reine Elizabeth II. Des chasseurs CF-18 survoleront la cathédrale Christ Church et la colline du Parlement pour marquer la fin de la cérémonie.

Les invités à la cérémonie sur invitation seulement à Ottawa comprendront des représentants du gouvernement, des dignitaires étrangers et des “représentants d’organisations avec lesquelles Sa Majesté avait des liens étroits”. La cérémonie sera également retransmise en direct pour le public.

La Chambre des communes avait été ajournée pour l’été au moment de la mort de la reine, mais si la Chambre avait été en session, le manuel stipule que le premier ministre pourrait ajourner le Parlement par respect.

On ne sait pas non plus si les députés prêteront serment d’allégeance au nouveau roi. Le manuel indique que les députés dans le passé ont prêté de nouveaux serments après la mort du souverain, mais il n’y a “aucune obligation légale de le faire”.

Certains Canadiens peuvent choisir de porter des brassards noirs pendant la période de deuil. Le gouvernement de l’Alberta affirme que le port d’un brassard noir, d’une cravate noire et de vêtements de couleur foncée, est “un signe de respect et une façon de pleurer officiellement le décès d’une personne d’importance pour l’État”. Certaines municipalités, comme la Ville d’Ottawa, ont également distribué des épinglettes à ruban noir.

Le gouvernement fédéral, ainsi que les gouvernements provinciaux et municipaux de tout le pays, ont invité les Canadiens à signer des registres de condoléances. Vendredi dernier, plus de 18 000 Canadiens avaient signé le livre de condoléances en ligne du gouvernement fédéral.

Une cérémonie pour proclamer l’avènement du roi Charles III est également prévue à Rideau Hall samedi matin.



Avec des fichiers de Rachel Aiello de CTV News et de CTV News Ottawa