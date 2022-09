LONDRES –

Le cercueil de la reine Elizabeth II a quitté dimanche le château de Balmoral en Écosse, alors qu’il entame son voyage vers sa dernière demeure.

Le corbillard transportant le cercueil a lentement quitté le château de Balmoral, traversant Aberdeen, Dundee et Perth, se dirigeant vers le palais de Holyroodhouse à Édimbourg où il restera jusqu’à lundi après-midi.

C’est la première fois que le cercueil de la défunte monarque est vu en public depuis sa mort jeudi.

Le cercueil sera transporté par avion à Londres mardi avant les funérailles nationales du lundi 19 septembre.

Accompagnée de sa fille, la princesse Anne, le cercueil de la reine Elizabeth II, en chêne, a laissé Balmoral drapé dans le Royal Standard of Scotland et comportait une couronne de fleurs blanches sur le dessus.

Selon la famille royale, l’étendard royal représente le souverain et le Royaume-Uni.

L’étendard royal a pris diverses formes depuis l’Union des couronnes en 1603, et la plupart des nations du Commonwealth, dont le Canada, ont leur propre version du drapeau.

Le drapeau actuel – connu sous le nom de Royal Standard du Royaume-Uni – est divisé en quatre quartiers : l’Angleterre est représentée par trois lions d’or dans les premier et quatrième quartiers, l’Écosse est représentée par un lion rampant rouge dans le deuxième quartier, et un la harpe représente l’Irlande au troisième trimestre.

En Écosse, une version différente du Royal Standard est utilisée, avec des armoiries écossaises dans les premier et quatrième quarts et des armoiries anglaises dans le second – c’est celle drapée sur le cercueil de la reine Elizabeth II au cours de son voyage à Édimbourg.

Une fois que le cercueil arrivera mardi à Londres, le Royal Standard of Scotland sera remplacé par le Royal Standard du Royaume-Uni. À Westminster Hall, où elle restera en état pendant quatre jours à partir de mercredi, le cercueil sera surmonté de la couronne impériale de l’État. ; l’Orbe du Souverain, pour représenter le monde chrétien ; et le sceptre du souverain avec croix, représentant l’autorité.

Le drapeau Royal Standard est généralement arboré lorsque le monarque est en résidence dans l’un des palais royaux, sur la voiture du monarque lors de voyages officiels et dans un avion au sol.

Il peut également voler sur n’importe quel bâtiment, officiel ou privé, lors d’une visite du monarque sur demande.

Contrairement au drapeau de l’Union, le Royal Standard n’est jamais mis en berne, même après la mort d’un monarque car il y a toujours un souverain sur le trône.

Le roi Charles III a été officiellement proclamé souverain du Royaume-Uni samedi lors d’une cérémonie d’accession en grande pompe.

L’homme de 73 ans, qui a passé sept décennies en tant qu’héritier présomptif, est automatiquement devenu roi à la mort de sa mère, la reine Elizabeth II. Cependant, la cérémonie d’accession à la couronne est une étape constitutionnelle et cérémonielle clé pour présenter le nouveau monarque au pays.

Des proclamations similaires suivent à travers le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth dont le roi Charles III est maintenant chef d’État, notamment le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.