Reine d’Halloween, Heidi Klum dévoile son costume « un an de confection »

L’attente de la tenue d’Halloween d’Heidi Klum pour 2024 est enfin terminée !

Jeudi, Klum, alias la reine d’Halloween, a dévoilé sa tenue très attendue pour la saison effrayante.

Cette année, le L’Amérique a du talent le juge a tout mis en œuvre en se transformant en ET de ET l’extraterrestre.

Klum s’est déguisé en ET de la scène où il porte un chapeau, une perruque et une jupe, tandis que son mari, Tom Kaulitz, l’a pleinement soutenu puisqu’il s’est également déguisé en ET mais sans les vêtements.

Klum, connue pour son amour pour la saison effrayante, organise chaque année une fête d’Halloween remplie de stars, où elle révèle son costume.

Cependant, elle a teasé son look tout au long de la journée sur Instagram.

Tout d’abord, elle a posté une vidéo d’elle exprimant son enthousiasme pour le costume de cette année, révélant qu’il avait fallu « un an de préparation ». Pendant ce temps, elle a ensuite posté un clip vidéo d’elle avec son mari au lit, disant : « Tom, es-tu prêt pour Halloween ????? »

Dans un autre article, elle a ensuite montré à son mari, Kaulitz, en train de se maquiller, déclarant dans la légende : « C’est un si bon sport ».

Klum a également taquiné la peau grossièrement texturée dans d’autres articles, ce qui a inspiré des pensées de dinosaure.

Parler à Revue PEOPLE plus tôt cette semaine, Klum a parlé de son costume d’Halloween de cette année en disant: « Je suis toujours anxieuse. »

« Parce qu’il n’y a pas de véritable procès. Par exemple, je ne peux pas faire un véritable essayage avant d’y être. Parce que je ne sais jamais si ça marche jusqu’au jour [of]. Et puis vous savez, et puis quelque chose se produit et je me dis ‘Oh mon Dieu' », a-t-elle ajouté.