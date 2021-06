ReimagineABetterPlanet avec Samsung en juin – Samsung Global Newsroom

Samsung Electronics comprend l’importance non seulement de concevoir des produits et services innovants en gardant à l’esprit l’environnement, mais aussi de sensibiliser à l’un des problèmes les plus urgents de notre planète : la durabilité environnementale.

C’est pourquoi l’entreprise lance ce mois de juin une célébration d’un mois d’initiatives, de programmes et d’innovations en matière de développement durable pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement, une journée mondiale de sensibilisation à la durabilité créée par le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) qui voit la participation de personnes de partout. le monde.

Afin d’encourager les gens à adopter des solutions créatives et durables pour la Journée mondiale de l’environnement cette année, Samsung lance son mois de célébration durable avec le lancement de Small World, une collection de carton à faire soi-même pour donner une seconde vie aux emballages développés en collaboration avec l’artiste Papersmith.

Donner une nouvelle tournure aux emballages en carton

Depuis 2020, Samsung étend sa solution révolutionnaire d’emballage écologique qui vous permet de recycler l’emballage de vos produits TV en articles de décoration intérieure utiles. Inspiré par la conception matricielle facile à utiliser de ce programme comme moyen amusant et simple d’encourager les utilisateurs à agir de manière durable, Samsung commence son mois d’activité éco-responsable avec Small World, un programme qui offre aux utilisateurs des moyens encore plus créatifs de réutiliser des cartons.

Afin de donner vie au programme Small World, Samsung a collaboré avec le célèbre artiste du papier basé à Amsterdam AJ Smith, connu sous le nom de Papersmith, pour créer une œuvre d’art étonnante mettant en vedette des bâtiments, des animaux et des plantes construits à partir de l’emballage des téléviseurs Samsung, Galaxy S21, Galaxy Buds Pro – et plus – seuls. De plus, les gens du monde entier peuvent également s’impliquer à la maison grâce à douze tirages téléchargeables de certains des personnages présentés dans Small World. En plus de cette collection de modèles en carton à faire soi-même, les utilisateurs peuvent ensuite partager leurs créations en ligne à l’aide du hashtag #ReimagineABetterPlanet.

Vers un monde meilleur pour tous

En juin, Samsung va également mettre en avant sa gamme existante de programmes, d’initiatives et de produits qui soutiennent la durabilité environnementale sur les réseaux sociaux et le site Web de l’entreprise, y compris les programmes Galaxy Upcycling et Galaxy Upcycling at Home qui encouragent la réutilisation d’anciens smartphones en Les appareils IoT et les puces de mémoire économes en énergie de pointe de la société qui permettent une consommation d’énergie plus intelligente de l’intérieur vers l’extérieur.

En matière de durabilité, chaque geste compte

En matière de durabilité, aucun effort n’est trop petit. En conséquence, un autre événement au cours du mois de sensibilisation au développement durable de Samsung voit l’entreprise mettre le pouvoir de l’innovation entre les mains de ses propres employés. En juin, les employés de Samsung basés en Corée auront la possibilité de participer à un concours d’idées éco-responsable, organisé sur la plate-forme de collaboration de l’entreprise, appelée MOSAIC. À partir du 9 juin, les employés auront deux semaines pour partager leurs propres idées ingénieuses et créatives de produits ou de services respectueux de l’environnement via MOSAIC. D’ici la fin du mois, les gagnants du concours seront annoncés en interne et des récompenses seront attribuées aux soumissions qui s’appuient le mieux sur ou complètent les solutions de développement durable des produits, services et emballages existants de l’entreprise.

Samsung Electronics s’efforce d’intégrer la durabilité environnementale dans tout ce que nous faisons. Nos produits sont soigneusement conçus pour minimiser l’impact sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, de la planification et de la fabrication à la consommation et au recyclage.

Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur Small World, le concours d’idées éco-responsables et plus encore lors de la célébration du mois de juin de la durabilité, et assurez-vous de partager vos propres créations durables avec le hashtag #ReimagineABetterPlanet.