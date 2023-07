Reimagine Care, partenaire DispatchHealth pour les soins oncologiques à domicile

Plateforme de soins à domicile contre le cancer Reimagine Care a annoncé son partenariat avec le fournisseur de soins à domicile DispatchHealth pour fournir des soins virtuels à domicile aux patients en oncologie.

Reimagine Care s’associe à des prestataires et à des plans de santé pour coordonner les soins à domicile afin d’éviter les visites inutiles aux patients hospitalisés. Les cliniciens de Reimagine peuvent surveiller les patients à distance, travailler avec des oncologues pour déterminer si les patients ont besoin de services supplémentaires et envoyer des aides soignants à domicile.

DispatchHealth, basé à Denver, permet aux patients de demander une visite médicale d’urgence à domicile par téléphone ou via l’application ou le site Web de l’entreprise. L’équipe de soins comprend un adjoint au médecin ou une infirmière praticienne et/ou un technicien médical. Les équipes soignantes sont appuyées à distance par un médecin urgentiste en cas de besoin.

Grâce à cette collaboration, les patients atteints de cancer auront accès à des soins virtuels à domicile ainsi qu’à des soins coordonnés entre Reimagine Care, DispatchHealth et l’équipe de soins primaires en oncologie du patient.

« Soutenir les patients virtuellement, par l’intermédiaire de nos cliniciens en oncologie expérimentés, et à domicile, grâce à ce partenariat avec DispatchHealth, atténuera bon nombre des demandes de triage et de gestion des symptômes imposées aux cliniciens tout en améliorant l’expérience de soins contre le cancer pour les patients et leurs familles », a déclaré le Dr Pallav. Mehta, directeur médical de Reimagine Care, a déclaré dans un communiqué.

LA GRANDE TENDANCE

Plus tôt ce mois-ci, Reimagine Care a annoncé la nomination de Dan Nardi en tant que nouveau PDG. Nardi occupait auparavant le poste de directeur de l’exploitation de la plateforme de soins spécialisés axée sur l’employeur Carrum Health.

L’année dernière, Reimagine a marqué 25 millions de dollars en financement de série A. Ça aussi annoncé un partenariat avec la plateforme de gestion des soins complexes Memora Health. Reimagine tirerait parti de la plateforme d’intelligence clinique de Memora pour faire évoluer son centre de soins virtuel afin de soutenir les patients atteints de cancer et les soignants à domicile.

DispatchHealth a également noué plusieurs partenariats. Le mois dernier, la société a déclaré que le système de santé basé en Géorgie, Emory Healthcare, intégrerait les programmes Acute Care, Bridge Care et ED-to-Home de DispatchHealth dans ses offres.

L’entreprise a également noué des partenariats avec Bouclier bleu de CalifornieOklahoma Système de santé Saint François, Système de santé de la clinique Marshfield et la société de soins virtuels basée en Californie, Include Health, qui fournit des prestations de soins de santé et des services de navigation d’assurance, ainsi que des soins primaires virtuels, la santé comportementale, des soins spécialisés et des rendez-vous de soins d’urgence 24h/24 et 7j/7.

DispatchHealth a levé 330 millions de dollars de financement en novembre, portant sa levée totale à plus de 700 millions de dollars. La société a obtenu 200 millions de dollars en financement de série D un an auparavant.