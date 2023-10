Veronica Latsko a marqué à la 87e minute pour offrir à OL Reign une victoire 1-0 face à Angel City, vendredi soir, lors du premier tour des éliminatoires de la National Women’s Soccer League.

Phoebe McClernon a envoyé un centre dans la surface et Latsko a battu son défenseur pour marquer à bout portant au Lumen Field de Seattle, donnant au Reign sa première victoire en séries éliminatoires depuis 2015.

Le Reign se rendra à San Diego pour affronter le Wave lors d’un match de demi-finale le 5 novembre.

La première mi-temps a été une bataille défensive, puisque les deux équipes se sont combinées pour seulement cinq tirs – le moins dans n’importe quelle moitié d’un match éliminatoire dans l’histoire de la NWSL.

Le Reign a pris le contrôle en seconde période. Latsko a eu un tir sur le poteau et Megan Rapinoe – disputant son dernier match à domicile après 11 saisons avec le Reign – a vu un tir dur arrêté à la 53e minute.

Angel City a été limité à un seul tir en seconde période.

« C’était difficile. Je veux dire, évidemment, deux équipes très bien organisées, deux équipes en forme, ne pouvaient pas vraiment se briser. Quelques occasions de chaque côté », a déclaré Rapinoe. « Mais j’avais l’impression qu’une fois la seconde mi-temps commencée, nous avons commencé à prendre cet élan. C’était juste une question de temps – cela a pris un peu plus de temps que nous l’aurions souhaité, mais nous avons finalement réussi. »

Le match a également marqué le retour de Rose Lavelle à la 64e minute, blessée au genou depuis le 3 septembre. Quelques minutes seulement avant le but de Latsko, Lavelle a forcé la gardienne d’Angel City, Angelina Anderson, à pousser son tir de loin en corner. coup.

Reportage de l’Associated Press.

