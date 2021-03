Le samedi 20 mars Kourtney Kardashian et Scott Disick Le fils de 6 ans et le plus jeune de leurs trois enfants a présenté une coupe rasée, six mois après avoir fait ses débuts avec une coiffure mohawk. Son père a posté une photo de lui arborant son nouveau style sur sa story Instagram.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy