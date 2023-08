Reign Disick Rocks Mullet avec des conseils givrés avec papa Scott: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Chelsea Lauren/Shutterstock

Les enfants ramènent des mulets ! Scott Disick et Kourtney Kardashianfils de, Règne, 8 ans, a secoué un nouveau mulet aux pointes givrées dans le dernier post Instagram de son père. Le garçon de huit ans a fait ses débuts avec sa nouvelle coiffure avec une racine sombre sur le post du 2 août et a porté un t-shirt vert avec un pantalon tie-dye tout en se prélassant à la maison avec Scott.

« Jeune fanfaron [sic] sur eux », a déclaré le joueur de 40 ans sous la douce photo de son fils. Peu de temps après avoir partagé l’instantané, bon nombre de ses 29 millions de followers ont inondé les commentaires de leurs réactions au nouveau look de Reign. Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu s’empêcher de remarquer la force des gènes Disick/KarJenner. « Tous tes enfants sont tes jumeaux », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre s’est extasié, « tu es un père incroyable Scott, ils sont aussi ton double! »

Un fan a même appelé Reign pour ressembler à sa tante, Kendall Jenner, 27 ans. « Il ressemble à une copie de Kendall », ont-ils écrit, accompagnés d’un emoji aux yeux de cœur. Un admirateur séparé a apparemment comparé le gamin à Justin Bieber, un ami proche de la famille KarJenner. « Little Justin », a écrit le fan, accompagné d’un emoji en forme de cœur. Plus loin dans les commentaires, un fan de Kourt a plaisanté en disant que son fils lui ressemblait le plus par rapport à leurs deux autres enfants. «Tous vos enfants sont si mignons! Reign est cependant le seul à favoriser Kourtney. le maçon & Pénélope vous êtes tous ! », écrivent-ils.

Comme beaucoup le savent, Scott et l’homme de 44 ans se sont rencontrés pour la première fois en 2006 et sont sortis ensemble jusqu’à leur séparation finale en 2015. Leur fille unique, « P », est née en 2012, tandis que leur fils aîné, Mason, est née en 2009. Plus récemment, Kourtney a déménagé et a épousé le batteur de Blink-182, Travis Barker47 ans, en mai 2022. Elle a maintenant une famille recomposée avec ses trois enfants respectifs et les deux enfants de Travis, ainsi que sa belle-fille issue d’une relation antérieure.

Kourt a annoncé qu’elle agrandissait sa famille et qu’elle était enceinte du bébé de son mari le 16 juin. À l’époque, elle avait confirmé la nouvelle du bébé lors du concert de Travis à Los Angeles. La beauté brune a brandi une affiche qui disait : « Travis, je suis enceinte. » Peu de temps après, elle s’est rendue sur Instagram pour partager une vidéo du moment désormais viral. Depuis, Les Kardashian La star a arboré son ventre nu dans de nombreuses photos de bikini sur ses réseaux sociaux. Le 12 juillet, la future mère de quatre enfants a partagé une photo d’elle dans une robe rose découpée qui mettait son ventre de femme enceinte en valeur. « Aloha », a-t-elle légendé l’instantané.

