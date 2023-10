REI va ouvrir son deuxième magasin à Long Island

Écoutez cet article

Le détaillant spécialisé en plein air REI Co-op ouvrira un nouveau magasin à Huntington Station le mois prochain.

La société ouvrira un magasin de 21 226 pieds carrés dans le centre commercial Huntington, au 350 Walt Whitman Road, le vendredi 3 novembre.

Le nouveau magasin est le deuxième de REI à Long Island, après son magasin existant sur Glen Cove Road à Carle Place, ouvert en 2011.

Le magasin Huntington Station de REI proposera un large assortiment d’équipements et de vêtements de plein air pour le camping, la randonnée, le vélo, la course, le fitness, le canotage et bien plus encore. Il comprendra un magasin de vélos spécialisé doté de mécaniciens certifiés capables de régler ou de réparer l’équipement, ainsi qu’un magasin de ski et de snowboard capable de monter des fixations et de régler du matériel.

« Notre équipe de 60 experts est prête à servir la communauté du plein air de Long Island et à s’associer à des groupes locaux pour accueillir tout le monde dans des lieux naturels. » Graig Ciminelli, directeur du magasin REI à Huntington Station, a déclaré dans un communiqué de l’entreprise. « Quel que soit son niveau de compétence ou d’activité, tout le monde mérite un accès sûr et équitable au plein air. Grâce à nos connaissances, notre expertise et notre gestion, nous sommes impatients de favoriser cet accès pour cette communauté.

Pour célébrer l’ouverture officielle de trois jours, les clients du matin peuvent recevoir du café gratuit et des cadeaux jusqu’à épuisement des stocks, et des tasses de camp seront remises à ceux qui feront un don aux Amis de la Baie. De 13h00 à 17h00 du vendredi 3 novembre au dimanche 5 novembre, le magasin organisera une soirée sociale en plein air avec de la musique et des expositions de marques de plein air dont Arc’teryx, Adidas, Altra, Black Diamond, Brooks, Cotopaxi, Gregory, Hydro Flask, Keen, Kuat, Nikwax, Mountain House, Nuun, Oboz, Osprey, Silca et Smartwool. Organisations régionales à but non lucratif, notamment Les filles noires font du vélo et Les cyclistes des montagnes de Long Island inquiets (CLIMB) sera également présent.

REI se présente comme la plus grande coopérative de consommateurs du pays, avec plus de 23 millions de membres. Basée à Kent, Washington, REI compte 185 sites dans 42 États et dans le district de Columbia. La société a déclaré un chiffre d’affaires de 3,85 milliards de dollars en 2022.

Jordan Cohn de RIPCO Real Estate représentait REI, tandis que Joe Byrnes était représenté en interne pour le propriétaire Federal Realty dans le cadre de la transaction de location de Huntington Station.