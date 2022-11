Rehaussez vos repas avec le vin Stags’ Leap jusqu’à 40 % de réduction

Cette histoire fait partie Guide cadeauxnotre collection toute l’année des meilleures idées cadeaux.

Savourer un verre de vin avec n’importe quoi, d’un plat principal décadent à une gâterie sucrée, est la définition d’un bon moment. Au lieu de visiter votre magasin local pour le vin, consultez ce saut de cerf Vente du vendredi noir jusqu’à avec frais de port inclus sur les caisses jusqu’à 30 novembre.

Il y a 12 vins différents de Napa Valley disponibles dans cette offre organisée, y compris le cabernet sauvignon, la Petite Sirah, le rosé et plus encore. Obtenez ceci pour 52 $. Ce vin présente des odeurs parfumées de cassis, de mûre, d’épices moulues et d’anis. Pour un Cabernet aux notes rustiques de sauge, de lavande et de thym vieilli en fût de chêne, découvrez ce pour 76 $. Et pour une occasion spéciale, procurez-vous un pour 158 $. Ce vin a des notes de crème de cassis, de mûre, de cerise kirsch et plus pour une belle finale.

Voici les autres vins que vous pouvez saisir dès maintenant:

Pour le reste de la vente, rendez-vous sur pour mettre la main sur du vin de qualité provenant de l’un des meilleurs endroits au monde pour l’acheter, Napa Valley.