Rehanne Skinner: West Ham Women nomme l’ancien patron de Tottenham pour remplacer Paul Konchesky | Nouvelles du football

West Ham Women a nommé l’ancienne patronne de Tottenham Women Rehanne Skinner comme manager.

Skinner a mené Tottenham à la meilleure cinquième place de son histoire en Super League féminine en 2021/22, mais a été limogé en mars après une série de neuf défaites successives.

West Ham a terminé huitième la saison dernière sous Paul Konchesky, une place au-dessus de Tottenham.

La joueuse de 43 ans rejoindra West Ham le mois prochain après avoir rempli ses fonctions de média lors de la Coupe du monde féminine.

« Je suis ravie de rejoindre West Ham United », a-t-elle déclaré Télévision West Ham. « Il y a eu beaucoup de conversations entre moi et des personnalités du club sur les plans qui vont de l’avant, et je suis vraiment excité à l’idée de diriger l’équipe.

« Je pense que le plus important pour moi est que le club est bien établi et qu’un travail fantastique a été accompli auparavant. Nous sommes maintenant à un stade où nous voulons vraiment faire avancer cela et progresser sur ce travail précédent.

« Il y a un grand sentiment d’unité, ainsi qu’une ambition sérieuse à long terme à West Ham United. Je pense que le défi de livrer cela est vraiment excitant, et je suis vraiment impatient d’avoir l’opportunité de travailler avec les joueurs et de mener vers la vision que le club a. «

Skinner devient la première femme manager de West Ham depuis qu’elle a été promue à la WSL en 2018.

La vice-présidente de West Ham, la baronne Brady, a déclaré: « Tout le monde à West Ham United est très fier de notre rôle de leader en matière d’équité et, après avoir récemment restructuré le conseil des femmes, nous sommes fiers d’accueillir Rehanne en tant que première femme manager dans la Barclays WSL.

« Sa vaste expérience, ses connaissances et ses antécédents éprouvés dans le football féminin sont extrêmement impressionnants. Nous pensons que Rehanne est la candidate idéale pour diriger notre équipe dans la nouvelle saison WSL et un élément clé de notre concentration renouvelée sur la croissance et le développement de notre équipe féminine. »