Rehan Ahmed prend deux guichets lors de ses débuts en test alors que l’Angleterre écarte le Pakistan pour 304 le premier jour à Karachi | Nouvelles du cricket

L’adolescent Rehan Ahmed a remporté deux guichets le jour où il est devenu le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre de tous les temps alors que les touristes ont battu le Pakistan pour 304 dans leur poursuite d’un balayage historique de la série 3-0.

Le fileur de jambes, faisant son arc de test à 18 ans et 126 jours, a lancé cinq overs nerveux avant le déjeuner, concédant 37 points alors qu’il luttait pour trouver sa longueur à Karachi.

Cependant, Ahmed (2-89 sur 22 overs) a frappé dans un style mémorable lors de la deuxième session avec une excellente pause de jambe représentant le frappeur pakistanais Saud Shakeel (23) avant de faire le tombé sur Faheem Ashraf (4) lbw avec sa balle préférée, la googly, dans la soirée.

L’Angleterre a clôturé 7-1 sur trois overs en réponse à la traînée par 297- Zak Crawley (0) épinglé lbw par Abrar Ahmed sur le pied arrière alors que le spinner pakistanais a soutenu sa sortie de 11 guichets lors du deuxième test de la semaine dernière à Multan .

Babar Azam (78) et Agha Salman (56) ont passé cinquante pour le Pakistan, mais leur score semble en dessous de la normale sur une surface plane, même si le terrain offrait plus de virage au fil de la journée avec Ahmed en vedette, Jack Leach complétant les chiffres de 4-140 et Abrar renvoyant alors Crawley.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez le moment où Ahmed a fait de Saud Shakeel son premier guichet de test – grâce à une superbe prise d’Ollie Pope à la jambe courte



Ahmed, qui avait battu le bord extérieur de Shakeel avec un formidable ballon écarquillé auparavant, avait Ollie Pope à remercier pour son premier guichet avec son coéquipier prenant une superbe prise à une main sur la jambe courte après que le gaucher Shakeel eut à l’intérieur bordé sur son pad, déclenchant des célébrations vibrantes du père d’Ahmed dans la foule.

Le plus gros guichet revendiqué par l’Angleterre était celui du skipper pakistanais Babar, épuisé à la fin du gardien de guichet après que Ben Foakes rappelé ait récupéré le lancer de Harry Brook, mais les scalps les plus mémorables ont été pris par Ahmed, qui a éclipsé Brian Close (18 ans et 149 jours) en tant que plus jeune joueur masculin d’Angleterre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ahmed a épinglé Faheem Ashraf lbw avec un googly fin lors de la session du soir le premier jour



Le joueur polyvalent du Leicestershire a mélangé l’étrange balle courte et la livraison exagérée avec des pauses de jambe pétillantes et des googlies à rotation rapide, Ashraf évitant de justesse d’enlever une amende googly autour du guichet deux fois avant qu’une similaire ne le coince devant.

Stokes a protégé le jeune avec quelques champs défensifs – une rareté au cours des sept derniers mois au cours de la nouvelle ère du «Bazball» – alors qu’il devenait le premier batteur de jambes d’Angleterre à prendre deux guichets lors de ses débuts depuis Ian Salisbury contre le Pakistan à Lord’s in 1992.

Plus à venir…