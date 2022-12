Rehan Ahmed: l’Angleterre et le Leicestershire allrounder pour la grandeur après le test du Pakistan | Nouvelles du cricket

“Le monde est son huître en ce moment… il ne fait aucun doute qu’il a énormément de talent et la rotation des jambes est un art vraiment difficile à maîtriser. Il travaille dur alors espérons qu’il pourra atteindre le sommet et même plus loin, ” Matthew Wood, responsable de la voie d’élite, Nottinghamshire County Cricket Club.

La première performance sensationnelle de Rehan Ahmed et ses cinq guichets lors du troisième test de l’Angleterre contre le Pakistan plus tôt en décembre ont couronné ce qui a été une ascension fulgurante pour le joueur de 18 ans en 2022.

Il a fait ses débuts en première classe en mai pour le Leicestershire et est devenu le plus jeune joueur de test d’Angleterre la semaine dernière, renvoyant les meilleurs chiffres par un spinner anglais depuis le 16-4-35-5 de Tommy Greenhough contre l’Inde à Lord’s en 1959, comme il a limogé le capitaine pakistanais Babar Azam, ainsi que Mohammad Rizwan, Saud Shakeel, Mohammad Wasim et Agha Salman.

Ahmed a également participé à la vente aux enchères de la Premier League indienne 2023 au prix de base de 40 000 £. Il s’est véritablement annoncé comme l’un des meilleurs espoirs du cricket anglais.

Né à Nottingham en 2004, Ahmed vient d’une famille passionnée de cricket qui comprend le père Naeem qui a joué pour le Pakistan dans les années 1970 et a félicité son fils sur le terrain de Karachi après l’ancien capitaine anglais et Sports du ciel le spécialiste Nasser Hussain a décerné au débutant sa première casquette de test d’une longue carrière internationale, espérons-le.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le batteur de jambes anglais Rehan Ahmed, 18 ans, a déclaré que ses cinq guichets lors de ses débuts contre le Pakistan étaient “un rêve devenu réalité”.



À l’âge de 13 ans, Ahmed a rencontré son idole Shane Warne qui a fait basculer le talentueux quilleur vers la célébrité alors qu’il battait Ben Stokes lors d’une séance d’entraînement aux filets de l’équipe de jeunes d’Angleterre.

Warne a affirmé qu’il jouerait au cricket de première classe à l’âge de 15 ans et le regretté Australien n’était pas loin de cette prédiction.

Matthew Wood, directeur de l’académie d’Ahmed dans le Nottinghamshire, qui a supervisé son développement de neuf à 13 ans avant de changer de comté pour le Leicestershire, se souvient à quel point le spinner de jambe était motivé et doué et comment il a relevé le défi de jouer dans des groupes d’âge plus âgés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain a fait les honneurs et a remis à l’adolescent Rehan Ahmed sa casquette de test d’Angleterre alors que le fileur de jambes faisait ses débuts à Karachi.



Bois dit Sky Sports Nouvelles: “Vous pensiez qu’il y avait quelque chose là-bas, il avait la capacité de faire un mélange de lancers comme le font les leg spinners. Mais pour quelqu’un de neuf ans, être capable de livrer ça et avec contrôle c’était vraiment quelque chose d’assez exceptionnel.

“Il a travaillé avec nos meilleurs jeunes de 12 à 13 ans et il cherchait toujours à jouer son groupe d’âge et son frère Raheem était également dans ce groupe et il y avait toujours un avantage concurrentiel entre eux deux. S’il y avait un défi en place, il voulait faire le prochain niveau de ce défi.

“Il travaillait dur et avait une immense passion pour le jeu, il mangeait et dormait au cricket.

“Nous avons une très bonne relation avec leur famille ayant Farhan ici et nous sommes vraiment ravis d’avoir joué un petit rôle dans son développement.

“Le monde est son huître en ce moment, c’est un début fantastique, il doit continuer à travailler dur, comme il l’a fait, et il ne fait aucun doute qu’il a énormément de talent et la rotation des jambes est un art vraiment difficile à maîtriser .

“Il travaille dur, alors espérons qu’il pourra atteindre le sommet et même plus loin. Son attitude envers son bâton reflète un peu la façon dont l’Angleterre joue en ce moment avec une approche assez intrépide du jeu.

“Il était toujours confiant, quand il y avait un défi, il n’hésitait pas du tout, mais il était vraiment désespéré d’apprendre. Il était toujours curieux des choses et racontait les choses à ses idoles et à ses héros, alors pour dans cette mesure, il a toujours été un véritable étudiant du jeu.

“Je sais que son père a beaucoup travaillé avec lui là où nous nous sommes entraînés et il travaille également beaucoup avec le jeune Farhan, donc il a évidemment une très bonne connaissance et compréhension du cricket.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Ben Stokes a partagé ses réflexions sur Rehan Ahmed, 18 ans, et révèle qu’il a été impressionné par lui.



Rehan passait son GCSE il y a un peu plus de deux ans et son frère de 14 ans, Farhan, n’est pas loin derrière en termes d’éducation ou de développement du cricket.

Farhan, un collègue polyvalent, excelle dans l’académie du Nottinghamshire et se présente déjà pour le deuxième XI du club. Il veut imiter la percée de son frère aîné au niveau des clubs et au niveau international.

Il a déclaré: “J’étais un peu nerveux, mais c’était incroyable de le voir bien réussir au Test du Pakistan. C’était un sentiment incroyable de le voir être appelé, pour toute ma famille et surtout ma mère et mon père étaient déjà là-bas.

“Je me suis levé tôt chaque jour pour regarder le test avec toute ma famille.

Image:

Ahmed sourit en quittant le terrain à la fin de la deuxième manche lors de la troisième journée du troisième test à Karachi, au Pakistan





“J’étais à l’école au moment où mon professeur m’a dit qu’il avait pris cinq guichets.

“Cela me motive définitivement de voir mon frère jouer si bien et aspirer à jouer pour l’Angleterre. J’adorerais suivre ses traces et jouer pour l’Angleterre, ce serait le rêve.

“Papa avait l’habitude de jouer quand il était au Pakistan et ici, il a joué pendant environ 16 ans. En dehors de l’entraînement à Notts, nous faisons un entraînement supplémentaire avec lui. Mon frère me donne des conseils et la perspective de ce qu’il pense être utile.

“C’est excitant de voir à quel point l’Angleterre est intrépide sous Ben Stokes et Rehan pourrait prospérer avec ça, définitivement.”

Le Leicestershire a lié Ahmed à un contrat jusqu’en 2026 plus tôt cette année, il a ensuite joué pour les équipes de balle blanche du club et au niveau de la division 2 du championnat du comté la saison dernière où il a pris cinq guichets et a fait un siècle lors du match de septembre contre le Derbyshire.

Il est en compagnie estimée de l’académie des East Midlands, ayant également produit Stuart Broad, James Taylor et Harry Gurney pour l’Angleterre.

Pour les membres du personnel d’entraîneurs de Grace Road, il n’est pas surprenant qu’Ahmed ait attiré l’attention de tous et ait été applaudi par des gens comme Ben Stokes et Brendon McCullum.

Dips Patel, le deuxième entraîneur-chef du XI, a déclaré : “J’ai rencontré Rehan pour la première fois quand il avait neuf ans, alors que je m’occupais des U10 à Leicestershire.

“À l’époque, il jouait pour le Nottinghamshire contre nous et il nous a tous éliminés et nous a écrasés dans le parc à l’âge de neuf ans lors d’un match des U11. C’était formidable de le voir venir nous rejoindre à Leicestershire quand il avait 13 ans et son développement vient de progresser vraiment vers l’académie et dans la deuxième équipe, puis la première équipe très rapidement.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était clair dès son plus jeune âge qu’il avait quelque chose de spécial, Patel a déclaré: “100%, dès qu’il nous a rejoints, nous avons été vraiment submergés. Le niveau de compétence ici qu’il a montré contre les gars plus âgés également et même quand il est entré dans la deuxième équipe, la confiance qu’il avait était brillante.

“Il ne sera pas déconcerté même sur la scène anglaise, il a peut-être quelques papillons dans l’estomac, mais il a juste un très bon charisme et une très bonne confiance en lui, ce qui est vraiment très agréable à voir.

“Je l’ai toujours vu comme un batteur de jambes, mais c’est son bâton qui m’excite. Je pense qu’il trouve le bowling assez facile, mais le bâton qu’il aime et travaille très dur, mais il sera un frappeur de premier ordre à mon avis .

“Sa concentration et son professionnalisme sont sans égal, il est très respectueux des garçons et de ses coéquipiers autour de lui. Qu’il salue le personnel de restauration ou les stewards du Leicestershire, c’est juste une personne très humble. Un enfant adorable. .

“Vous ne pouvez tout simplement pas le quitter des yeux, des trucs au box-office, je pense.”

Jigar Naik, responsable du parcours des talents dans le Leicestershire, a ajouté: “Rehan nous a rejoints pour la première fois à 13 ans, puis à 14 ans. Je m’en souviens encore clairement, il est entré dans l’école couverte et a joué environ trois balles et tout le personnel d’entraîneurs a regardé l’autre et pensé “ce gamin est au niveau supérieur”.

“Nous avons regardé son jeu de quilles sans même nous rendre compte qu’il frappait, c’est probablement un frappeur de premier ordre ou du moins il le deviendra et la façon dont il joue parle d’elle-même.

Ben Stokes et Brendon McCullum le soutiendront toujours, donc la simplicité de ce message pour quelqu’un qui passe est géniale

“Je ne pensais pas qu’il ferait ses débuts au test d’Angleterre si tôt. Je savais qu’il ne serait pas impliqué dans la configuration de l’Angleterre U19 à cause de l’année qu’il avait eue pour Leicestershire et nous prédisions un hiver plein des matchs des Lions d’Angleterre pour son développement, mais il a impressionné les Lions, puis est allé dans l’équipe de tournée, donc c’était fantastique d’entendre et de si bonnes nouvelles pour le club.

“Je me suis réveillé juste pour regarder ses débuts au Pakistan Test, dès que j’ai découvert qu’il allait jouer, j’ai réglé l’alarme à 4h15. Cela en dit long sur la façon dont il a pu développer ce sort, au début il a probablement joué un un peu trop plein. Il se précipitait et était nerveux, comme vous le seriez, mais la façon dont il est revenu et chaque sort qu’il a lancé par la suite s’est amélioré de mieux en mieux.

“S’il continue à travailler dur, il deviendra un joueur de cricket spécial.

“Ben Stokes et Brendon McCullum le soutiendront toujours, donc la simplicité de ce message pour quelqu’un qui passe est géniale.”

Ahmed est mis au repos par la BCE pour la série de tests de février contre la Nouvelle-Zélande, l’instance dirigeante gérant le temps de jeu du jeune. Ils disent qu’il participera à la Ligue T20 des Émirats arabes unis en janvier en vue de rejoindre l’équipe de balle blanche pour la tournée du Bangladesh en mars s’il est sélectionné.

Avec un début aussi explosif dans son club et sa carrière internationale et des éloges de la part de ceux qui ont participé à son parcours de cricket jusqu’à présent, les attentes ne feront que s’accroître pour le jeune.

Mais le tempérament et les compétences d’Ahmed suggèrent qu’il y a peu de choses qui le dérangent et qu’il ne peut que capitaliser sur la croyance que Stokes et Warne ont montrée en lui et revendiquer sérieusement une place régulière dans les équipes anglaises en 2023.