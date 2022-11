Rehan Ahmed dans le cadre des débuts du test d’Angleterre au Pakistan après avoir impressionné Ben Stokes, Brendon McCullum et Rob Key | Nouvelles du cricket

Rehan Ahmed est un très jeune homme. Il deviendra le plus jeune homme à disputer un test pour l’Angleterre s’il fait ses débuts au Pakistan en décembre. Mais le spinner de jambe de 18 ans a déjà beaucoup entassé dans sa carrière à ce jour, y compris un certain nombre de guichets de haut niveau.

Ahmed – qui a été ajouté à l’équipe de test mercredi après avoir impressionné lors d’un camp d’entraînement aux Émirats arabes unis – a d’abord été utilisé comme lanceur de filet par l’Angleterre à l’âge de 11 ans, puis est revenu environ un an plus tard, peu après avoir eu 13 ans. Ben Stokes et les anciens capitaines Joe Root et Sir Alastair Cook étaient des scalps notables.

“J’ai fait prendre Root à une couverture supplémentaire, Stokes a été entaillé et Cook aussi”, a déclaré Ahmed Sports du ciel en février. “Je jouais au bowling avec des joueurs internationaux et je jouais bien. C’est à ce moment-là que j’ai pensé:” Je veux jouer au cricket pour gagner ma vie “.”

Ahmed est revenu sur le devant de la scène une fois de plus plus tôt cette année quand, à l’âge de 17 ans, il a décroché 12 guichets lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans dans les Caraïbes alors que l’Angleterre disputait sa première finale depuis 1998.

La demi-finale contre l’Afghanistan semblait leur échapper alors que leurs adversaires n’avaient besoin que de 23 balles sur 18, mais la victoire suivante d’Ahmed comportait trois guichets en cinq livraisons avec un seul point concédé pour faire reculer le match dans le sens de l’Angleterre.

Ahmed était un membre clé de l’équipe d’Angleterre des moins de 19 ans qui a atteint la finale de la Coupe du monde plus tôt cette année, remportant 12 guichets en quatre matchs.





Trois mois plus tard, Ahmed a fait ses débuts en première classe et en T20 pour le Leicestershire. Son été a ensuite monté d’un cran, d’abord en jouant pour Southern Brave dans The Hundred, puis en marquant un siècle et en remportant cinq guichets dans le même match, pour Leicestershire contre Derbyshire dans le championnat du comté.

Mais toutes ces réalisations seront éclipsées s’il fait sa révérence en Angleterre à Rawalpindi, Multan ou Karachi le mois prochain et surpasse Brian Close en tant que plus jeune homme à porter les blancs Test de l’équipe. S’il figure, il le fera après avoir disputé seulement trois matchs de première classe. Il pourrait également s’aligner aux côtés de James Anderson, qui jouait au test de cricket avant la naissance d’Ahmed.

L’entraîneur des tests d’Angleterre, Brendon McCullum, a déclaré à propos d’Ahmed après l’avoir observé de près aux Emirats : “Nous savons qu’il n’est pas l’article fini et qu’il a un potentiel brut, mais Stokes, moi-même et le reste des entraîneurs aiment la façon dont il aborde son jeu. L’expérience de faire partie de l’équipe au Pakistan sera extrêmement bénéfique pour lui, et il ajoutera à la composition de notre équipe.”

Ahmed jouait au bowling contre les joueurs de cricket d’Angleterre à l’âge de 11 ans





Le directeur général du cricket masculin en Angleterre, Rob Key, a déclaré Sky Sports Nouvelles: “Il a un énorme potentiel. Il fait partie de ces gars qui ont énormément de talent et qui aiment le jeu. C’est formidable de voir cet enthousiasme contagieux.

“Il a fait partie de nos plans. Nous voulions faire un peu de lancement en douceur avec lui et nous pensons que c’est la meilleure façon pour lui de se développer. C’est un honneur pour l’équipe que vous puissiez amener un jeune garçon de cet âge. et nous pensons que cela va vraiment accélérer son développement.”

Nasser Hussain avait toujours l’habitude de dire qu’il fallait s’en prendre au caractère plutôt qu’aux statistiques et cela semble très bien à la manière de McCullum, Key et Stokes, il n’est donc pas surprenant qu’ils aient brillé pour Ahmed.

Ses chiffres de bowling pour les Lions d’Angleterre contre l’équipe senior n’avaient rien d’extraordinaire – 0-73 sur huit overs – mais ce “potentiel” mentionné par McCullum et Key semble s’être démarqué. Il l’a montré avec la batte un jour après son appel en frappant deux six et trois quatre dans un vif 26 sur 10 balles.

Nous voulons le mettre sur une voie de cricket à balles rouges où il va apprendre le format le plus long. S’il apprend à jouer au bowling dans ce format, vous pouvez tout faire. Il essaie de le mettre sur cette voie où nous pouvons voir le meilleur de lui le plus tôt possible.

Ahmed a dit au Courrier quotidien plus tôt cette année, il s’est mis au leg-spin parce qu’il trouvait cela plus difficile que le off-spin et voulait “faire la chose la plus difficile”. Il a également dit Sports du ciel qu’il adore jouer au bowling dans le cricket à balles blanches, ce n’est pas un domaine dans lequel tous les spinners sont à l’aise. “J’aime les défis”, a-t-il déclaré.

A écouter Ahmed, il semble sage au-delà de son âge : “Depuis que je suis gamin, je rêve de jouer pour l’Angleterre [but] la nuit, c’est pour rêver, donc chaque fois que je suis éveillé, je me concentre sur le présent et je fais mon travail”, a-t-il déclaré dans ce Courrier entretien en juillet.

Ce travail pourrait encore jouer contre Babar Azam et Mohammad Rizwan à Rawalpindi la semaine prochaine, ce qui, même s’il est allumé, serait tout un saut pour un homme avec une expérience de première classe aussi limitée. Il a envoyé 446 livraisons de première classe au cours de sa carrière, moins que le nombre de ses collègues spinner Jack Leach livrés lors d’un test contre les Antilles en mars.

Image:

Le fileur de jambes Ahmed, 18 ans, deviendra le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre s’il joue contre le Pakistan (Photo: ECB)





L’ascension d’Ahmed au bord d’un début de test est en grande partie due à ses compétences et à son esprit, mais peut-être aussi au manque d’options de rotation ailleurs, avec Moeen Ali retiré du test de cricket, le pivot de la balle blanche Adil Rashid semble peu susceptible de revenir au rouge -ball game, Matt Parkinson glissant en disgrâce et quelques autres spinners du comté claquant la porte exigeant d’être sélectionnés.

L’équipe initiale de l’Angleterre pour la série pakistanaise ne comprenait qu’un seul spinner de première ligne à Leach, avec Will Jacks, Liam Livingstone et Root les options supplémentaires. Une semaine après le premier test, et il semble encore plus probable que Jacks ou Livingstone seront le deuxième spinner après Leach, mais ce n’est pas une garantie en fonte.

Lorsqu’on lui a demandé si Ahmed avait une véritable chance d’être sélectionné, Key a déclaré: “Potentiellement. Il est loin en ce moment en termes de développement, mais je n’ai aucun problème à ce qu’il joue dans la série. Il a des gars devant lui mais il a a eu la chance d’être avec ces gens et j’espère qu’il commencera à apprendre plus vite.”

Nous savons qu’une équipe d’Angleterre dirigée par Stokes et entraînée par McCullum n’aura pas peur de faire une sélection audacieuse. De plus, Stokes sait mieux que quiconque qu’Ahmed peut faire sortir de bons joueurs. Peut-être que l’Angleterre aura un nouveau plus jeune testeur de cricket masculin.

