Rehan Ahmed: Comment le bowling avec son frère a aidé le plus jeune joueur de test masculin d’Angleterre à remporter son premier guichet | Nouvelles du cricket

L’expérience du bowling avec son frère aîné pendant l’enfance a aidé Rehan Ahmed à faire de Saud Shakeel sa première victime au test de cricket.

Il n’y a pas si longtemps, le joueur de 18 ans jouait au bowling contre le batteur gaucher Raheem, qui a joué pour le deuxième XI du Leicestershire, de retour à la maison et la tactique de Rehan pour le mettre en place était son googly préféré suivi d’un leg-spinner.

Donc, cela ne devrait peut-être pas surprendre qu’il soit également revenu à la même combinaison face à Shakeel le premier jour du troisième test à Karachi – et cela a donné une récompense car le gaucher est tombé pour 23 après en avoir fait apparaître un qui était pris à la gorge par le voltigeur rapproché Ollie Pope.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rehan Ahmed a déclaré à Michael Atherton qu’il “ne pouvait ni dormir ni manger” avant ses débuts en Angleterre à Karachi



“J’ai joué au bowling avec des gauchers toute ma vie parce que mon frère est gaucher, alors j’ai juste fait ce que je lui ai toujours fait – jouer un googly, jouer un leg-spinner et espérer qu’il l’entaille”, Ahmed Raconté Sports du ciel.

“Je me souviens que lorsque j’ai commencé à jouer au bowling, je ne pouvais jouer qu’avec des googlis, donc la rotation des jambes était l’art que je devais apprendre. Je suis toujours en train de le faire.

“J’adore jouer au bowling le googly, c’est une excellente opportunité de prise de guichet.”

Après être devenu le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre à l’âge de 18 ans et 126 jours, ses débuts 23 jours plus tôt que ceux de Brian Close à l’adolescence en 1949, le bras droit du Leicestershire a terminé avec des chiffres de 2-89 après Le Pakistan a été éliminé pour 304.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un moment que Rehan Ahmed n’oubliera jamais alors qu’il revendique son premier guichet de test après une excellente prise d’Ollie Pope



C’était vraiment une affaire de famille pour Ahmed au stade national au-delà de la mise en pratique de ce qu’il avait appris au bowling contre son frère aîné, avec son père Naseem invité au caucus d’avant-match alors que son deuxième fils recevait sa première casquette d’Angleterre.

Naseem, originaire de la ville pakistanaise de Mirpur et lui-même passionné de cricket, était ravi de voir son fils jouer sur la scène internationale et Ahmed était fier de l’avoir là après le soutien que l’ancien joueur polyvalent lui a apporté, Raheem et le plus jeune frère Farhan, qui a déjà joué le deuxième cricket XI pour le Nottinghamshire à l’âge de 14 ans.

“Il était énorme”, a déclaré Ahmed à propos de l’influence de son père. “Il aimait le cricket lui-même et nous aimions tous le sport tous les trois. Il nous a soutenus tout le long; tard le soir, tôt le matin – il était toujours là.

“C’était un grand jour. Il a travaillé dur pour que ma famille nous prépare tous, donc il n’a pas seulement été bon pour moi.

“Je ne m’attendais pas à jouer, je suis juste venu pour m’améliorer et ils m’ont donné une chance.”

Ahmed a admis qu’il ne s’attendait pas à faire partie de l’équipe pour le dernier match de la série alors que l’Angleterre cherchait à blanchir 3-0, après avoir été appelé après avoir impressionné dans un camp d’entraînement pré-tour à Abu Dhabi et passé une grande partie de son temps. au Pakistan en étroite collaboration avec l’entraîneur de spin Jeetan Patel.

Il n’a eu que trois matchs de première classe dans le cricket du comté à son actif avant d’être également propulsé sous les projecteurs internationaux, mais le soutien de l’entraîneur-chef Brendon McCullum et du skipper Ben Stokes s’est avéré vital pour lui.

“Je pense que je me suis un peu précipité dans mon premier sort, mais ça s’est mieux passé que ce à quoi je m’attendais. Je sais que j’ai été touché pour les limites, mais Stokesy était comme” Je me fiche des courses, obtenez-moi juste un guichet “, », a déclaré Ahmed.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nasser Hussain et Michael Atherton ont fait l’éloge du fileur anglais Rehan Ahmed après avoir remporté deux guichets lors de ses débuts en test.



“Le deuxième sort dans lequel je viens d’entrer, j’ai oublié les courses et je voulais prendre des guichets, et c’est arrivé.

“La façon dont Baz et Stokesy m’ont soutenu, c’est tout ce que j’avais besoin de savoir, donc c’était génial.”

Regardez la deuxième journée du troisième test entre le Pakistan et l’Angleterre en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 4h45 dimanche.