Rehan Ahmed ajouté à l’équipe de test masculine d’Angleterre | Nouvelles du cricket

Le joueur polyvalent de Leicestershire, Rehan Ahmed, a été officiellement ajouté à l’équipe de test masculine d’Angleterre pour la tournée du Pakistan.

Le joueur de 18 ans, qui a été avec les Lions dans leur camp d’entraînement de ballon rouge aux Émirats arabes unis et joue actuellement dans le match d’échauffement de trois jours contre l’équipe de test d’Angleterre à Abu Dhabi, a impressionné les entraîneurs avec son attitude et un véritable potentiel pour être donné son premier appel à l’équipe senior.

S’il est sélectionné lors de la série de tests de trois matchs, la première fois que l’Angleterre joue au Pakistan en 17 ans, il deviendra le plus jeune joueur à jouer au test de cricket pour les hommes d’Angleterre, dépassant Brian Close du Yorkshire, qui a représenté les trois lions à 18 ans 149 jours contre la Nouvelle-Zélande en juillet 1949.

