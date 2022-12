Rehan Ahmed a le bon «tempérament» alors qu’un adolescent prend deux guichets lors de ses débuts en Angleterre | Nouvelles du cricket

Michael Atherton a fait l’éloge du tempérament du débutant adolescent anglais Rehan Ahmed, qui a joué lors de sa première sortie en test.

Nasser Hussain et Mark Butcher, quant à eux, ont applaudi l’approche du capitaine Ben Stokes pour ne pas avoir permis à Ahmed de “se cacher” sur le terrain après un premier sort nerveux avec le ballon contre le Pakistan.

Une fois la série terminée, Ahmed, 18 ans, a été appelé dans l’équipe après avoir impressionné pendant le camp à Abu Dhabi et a reçu le feu vert de Stokes et Brendan McCullum pour le test final alors qu’il remplaçait l’expérimenté James Anderson.

En faisant ses débuts, Ahmed est devenu le plus jeune joueur à avoir joué pour l’équipe test d’Angleterre et a 23 jours de moins que Brian Close, qui a fait ses débuts en test contre la Nouvelle-Zélande à Manchester en 1949 à l’âge de 18 ans et 149 jours.

Il a attiré l’attention pour la première fois à seulement 11 ans lorsqu’il a renvoyé Stokes et Alastair Cook dans les filets après avoir été invités à jouer au bowling lors d’une séance d’entraînement pour l’équipe nationale, et avait reçu des éloges de la légende australienne Shane Warne, qui a dit à Ahmed qu’il jouerait un match professionnel à 15 ans.

Alors qu’il a quelques années de plus que les 15 que Warne avait prédit, Ahmed a impressionné dans ses 22 overs après avoir été remis sa casquette par l’ancien capitaine anglais Nasser Hussain.

Nous revenons en 2017 où un jeune Rehan Ahmed a impressionné le grand Shane Warne.



Un adolescent rebondit après un premier sort nerveux

Naturellement, le polyvalent du Leicestershire a montré des signes de nervosité lors de son premier sort avant le déjeuner.

En cinq overs, il a réalisé 37 runs à 7,4 an over, un retour décevant. Ahmed a présenté ses variations mais a régulièrement manqué sa ligne et sa longueur, alors que le Pakistan cherchait à capitaliser sur son inexpérience et trouvait régulièrement la frontière.

Ahmed lui-même a admis aux souches qu’il s’était “précipité” un peu lors de son premier sort, mais Stokes a gardé confiance en lui et il a remboursé le soutien de son capitaine après le déjeuner.

Dans un sortilège brillant, le spinner du poignet a trompé l’ordre du milieu du Pakistan avec ses variations, terminant avec des chiffres de 2-89.

Nasser Hussain a fait les honneurs et a remis à l’adolescent Rehan Ahmed sa casquette de test d’Angleterre alors que le fileur de jambes faisait ses débuts à Karachi.



Son premier guichet de test a résumé pourquoi l’Angleterre l’a appelé.

Ahmed a mis en place Saud Shakeel avec un joli googly qui vient de battre le bord extérieur, et il a enchaîné avec un superbe off-break.

Le dangereux Shakeel, qui a été l’un des interprètes les plus remarquables du Pakistan dans cette série, l’a devancé dans les airs depuis son pad et Ollie Pope a pris une belle prise à une main en déjeunant vers l’avant à la jambe courte.

Un moment que Rehan Ahmed n’oubliera jamais alors qu’il revendique son premier guichet de test après une excellente prise d’Ollie Pope.



Dans un moment charmant, son père, qui a suivi l’équipe d’Angleterre lors de cette tournée, était rayonnant alors que son fils célébrait son tout premier guichet de test.

Ce dépassement et ce licenciement ont donné à Ahmed une énorme confiance et après avoir lutté lors de la première session, il ressemblait au meilleur espoir de l’Angleterre de prendre d’autres guichets.

Ahmed a régulièrement battu le bord avec son googly. Il s’est rapproché avec un qui a raté le bord de Salman de quelques millimètres mais a été récompensé par son deuxième guichet lorsqu’il a attrapé Ashraf lbw en contournant le guichet vers le gaucher.

En prenant son deuxième guichet, Ahmed est devenu le spinner aller à prendre deux guichets lors d’une première manche depuis Ian Salisbury contre le Pakistan en 1992.

Rehan Ahmed décroche son deuxième guichet de test alors qu’il piège Faheem Ashraf lbw lors de la session du soir.



Ahmed a le tempérament pour Test cricket

Avant de prendre son guichet, un graphique a montré à quel point il est difficile pour les frappeurs de choisir ses variantes, avec peu ou pas de différence entre sa balle de stock et le googly.

Pendant la pause thé, Hussain, Butcher et Stuart Broad ont fait l’éloge de l’adolescent.

“Au déjeuner, je me serais assis avec lui et lui aurais dit de faire jouer les frappeurs sur le pied avant. C’est ce qu’il a changé au cours de cette séance, il a amélioré ses longueurs”, a déclaré Hussain.

Broad a déclaré que l’environnement favorisé par Stokes et McCullum est l’endroit idéal pour qu’un jeune fileur puisse s’épanouir.

“Les spinners de jambe peuvent offrir une telle variété. Le bowling mérite beaucoup de crédit. Avec Brendan et Stoksey, l’état d’esprit n’a rien à voir avec le rythme de course et en tant que jeune spinner de jambe, imaginez quel état d’esprit c’est”, a-t-il déclaré.

“Il ne se serait pas senti jugé ou sous pression, tout ce qu’ils disent, c’est de nous donner ce guichet pour ouvrir le jeu pour nous. L’état d’esprit a magnifiquement joué entre ses mains.”

Rehan Ahmed a déclaré à Michael Atherton qu’il “ne pouvait ni dormir ni manger” avant ses débuts en Angleterre à Karachi.



Aux souches, Atherton a estimé qu’Ahmed est entré dans le match avec le bon tempérament et cela lui a permis de s’installer rapidement.

“Nous pouvons tous imaginer ce qu’il ressentait à la fin de sa marque, mais il s’est rapidement installé et s’est amélioré au fil de la journée. Il a un googly très naturel. Il le tourne tellement que cela devient une menace autour du guichet”, il m’a dit.

“Ce sur quoi il devra travailler, à mesure qu’il vieillira et s’améliorera, c’est de faire tourner cette jambe. C’est ce sur quoi il travaillait avec Jeetan Patel quand il ne jouait pas. Le tempérament est la grande chose, et il a l’air tempérament sain.”

Stokes a donné “confiance” à Ahmed

Hussain et Butcher ont loué la façon dont Stokes a traité Ahmed après une première session décevante. Butcher a déclaré que Stokes ne l’avait pas “caché sur le terrain”, tandis que Hussain a déclaré que Stokes lui avait donné confiance dans ses champs.

“Je pensais que c’était différent de Stokes dans le capitanat que nous avons vu. Il a mis des champs défensifs, à juste titre, pour un jeune. Il défend avec les champs avec Rehan et attaque avec le ballon”, a déclaré Hussain.

“Il sait que son spinner finira par réussir. Il lui a donné une certaine confiance en ayant des hommes des deux côtés. Stokes l’a très bien géré.”

Butcher a ajouté: “Même si lors de la première séance, il a fait sept (courses et plus), Ben ne l’a pas caché sur le terrain. Il l’a ramené et quand il a réussi à trouver sa longueur, une jambe courte était là . Il l’a parfaitement géré.”

Ben Stokes a partagé ses réflexions sur Rehan Ahmed, 18 ans, et révèle qu’il a été impressionné par lui.



Un moment de “fierté” pour la famille Ahmed

Le père d’Ahmed, Naeem, a accompagné l’équipe d’Angleterre tout au long de la tournée et était dans le cercle lorsque son fils a reçu sa casquette de Hussain.

Ahmed vient d’une famille de joueurs de cricket. Ses deux frères jouent au cricket et son père était un joueur de bowling rapide au Pakistan avant de déménager au Royaume-Uni.

Hussain se souvient que son père est venu le voir jouer à Chennai et a déclaré que cela aurait été un “grand moment” pour sa famille.

Alors que le jeune travaillait dur pour ses débuts lors de son premier sort, Naeem a regardé et était hors de ses pieds quand Ahmed a pris son premier guichet au test de cricket.

dimanche 18 décembre 4h45





Naeem a déclaré que son fils jouait mieux quand il était “détendu”.

“J’étais assis là très tranquillement, le regardant jouer et voulant profiter du moment où il a pris son premier guichet”, a-t-il déclaré.

“Je voulais juste qu’il soit un peu plus détendu quand il jouait, et dès qu’il s’est détendu, c’est arrivé.

“Plus il est détendu, plus le poignet va travailler et mieux le ballon va sortir, et quand il a obtenu le guichet, c’était le plus détendu de toute la journée.

Rehan Ahmed a partagé un câlin avec son père après avoir reçu sa première sélection pour l’Angleterre





“C’était un joli guichet, un moment vraiment fier, et j’ai vraiment apprécié. Le googly d’abord, puis le leg spinner. J’ai dû me lever de mon siège, j’étais tellement heureux.”

L’Angleterre sera satisfaite de sa journée de travail et le sourire radieux d’Ahmed tout au long des deuxième et troisième séances indique qu’il sera satisfait de sa première expérience en Blancs d’Angleterre.

Il a parfois montré son inexpérience, mais a également montré un aperçu de la raison pour laquelle il est si bien noté. L’Angleterre espère qu’Ahmed pourra avoir une longue carrière de test, et pour le moment, ils ont un diamant très brillant qui, Stokes et co, espère qu’il deviendra la cheville ouvrière de l’attaque de bowling de l’Angleterre.

Le fileur espère poursuivre sur sa lancée pour le reste du test, alors que l’Angleterre cherche à obtenir une série 3-0 au Pakistan.

