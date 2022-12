Rehan Ahmed, 18 ans, deviendra le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre après avoir remporté ses débuts contre le Pakistan | Nouvelles du cricket

Le spinner de jambes adolescent Rehan Ahmed deviendra le plus jeune testeur de cricket masculin d’Angleterre après avoir remporté ses débuts lors du dernier match de la série contre le Pakistan à Karachi.

Le joueur du Leicestershire aura 18 ans et 126 jours lorsque le test final débutera samedi, battant le record de Brian Close, qui avait 18 ans et 149 jours lorsqu’il a joué contre la Nouvelle-Zélande en juillet 1949.

Ahmed est l’un des deux changements apportés à l’équipe anglaise alors que les touristes recherchent un balayage historique de la série 3-0 et une neuvième victoire en 10 tests depuis que Ben Stokes est devenu capitaine et entraîneur-chef Brendon McCullum.

Samedi 17 décembre 4h30





Ahmed et le gardien de guichet Ben Foakes entrent dans le XI, à la place du couturier James Anderson et du polyvalent Will Jacks.

Foakes retrouvera les gants de son coéquipier de Surrey, Ollie Pope, qui a conservé le premier test à Rawalpindi lorsque Foakes était malade, puis a conservé sa place derrière les souches pour le deuxième match à Multan.

Angleterre XI pour le test final contre le Pakistan Zak Crawley, Ben Duckett, Ollie Pope, Joe Root, Harry Brook, Ben Stokes (capitaine), Ben Foakes (gardien de guichet), Ollie Robinson, Rehan Ahmed, Jack Leach, Mark Wood

S’exprimant jeudi sur l’éventuelle inclusion d’Ahmed, qui n’a disputé que trois matchs de première classe, Stokes a déclaré: “Lorsque nous avons parlé d’avoir Rehan dans l’équipe, il ne s’agissait pas simplement de le faire entrer et de l’intégrer dans l’équipe.

“Nous avons dit que nous n’avions aucun problème à le sélectionner si nous pensions que c’était la bonne option.

“Nous l’avons choisi dans l’équipe, pas seulement à cause de son talent, mais parce que nous pensions que ce serait une bonne opportunité de jouer si nous pensions que c’était nécessaire.”

Regardez le premier jour du troisième test entre le Pakistan et l’Angleterre, à Karachi, en direct sur Sky Sports à partir de 4h30 samedi. Le premier bal est à 5h du matin.