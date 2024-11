Réhabilitation d’une Villa Languedocienne / Maignial Architectes & Associés

© Marie Gaudin

+ 17

© Marie Gaudin

Description textuelle fournie par les architectes. C’est surtout la générosité du jardin qui a séduit les propriétaires et les a poussés à acquérir cette villa languedocienne des années 1960, qui n’était pas tout à fait à leur goût. Pour les propriétaires, la priorité était de débarrasser la maison de la profusion d’éléments artificiels (fausses cheminées, fausses arches, fausses poutres…) pour retrouver une véritable expression architecturale. Le volume de la maison fut considérablement simplifié et les formes nouvellement simplifiées devinrent plus prononcées.

© Marie Gaudin

© Marie Gaudin

© Marie Gaudin

Le projet consistait avant tout à révéler des espaces plutôt qu’à en créer de nouveaux. En effet, la première intervention dans cette réhabilitation a été de démolir tous les éléments purement décoratifs pour redonner vie à la maison. Il fallait l’ouvrir. Les cloisons inutiles ont été supprimées et de grandes ouvertures en chêne menant au jardin ont été créées.

© Marie Gaudin

© Marie Gaudin

Sans volonté de minimalisme ni de gestes architecturaux, l’idée était de concevoir des espaces justes, équilibrés et généreux. La cuisine, située au cœur de la maison, a été agrandie et la terrasse s’est étendue sur la partie haute du jardin.

© Marie Gaudin

© Marie Gaudin

Pour eux, le vrai luxe, c’est de vivre en ville entouré d’un jardin, et chaque pièce devait intégrer une vue sur l’extérieur. L’objectif était de permettre à la lumière et à la tranquillité du jardin de pénétrer dans chaque pièce de la maison, dans l’espoir de donner à ce lieu la sérénité et la simplicité d’une maison de vacances.

© Marie Gaudin