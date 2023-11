Régulateurs transcriptionnels et épigénétiques de la fonction des lymphocytes T CD8+ humains identifiés grâce à des écrans CRISPR orthogonaux

Développer une plateforme de criblage épigénétique des cellules T humaines

Staphylococcus aureus Cas9 (SaCas9) a été largement utilisé pour l’édition du génome in vivo en raison de sa taille compacte (3 159 pb) par rapport au système conventionnel. Streptocoque pyogène Cas9 (SpCas9) permet l’empaquetage dans un virus adéno-associé26,27,28. Cependant, SaCas9 n’a pas été largement utilisé pour la régulation ciblée des gènes.29,30 ou dans le contexte d’un écran d’édition d’épigénome. Pour faciliter l’administration aux cellules T humaines, nous avons rigoureusement caractérisé l’activité de dSaCas9 en tant que répresseur ou activateur à l’aide de plusieurs écrans d’ARN guide de carrelage de promoteur (ARNg) dans les cellules T humaines primaires et dans la lignée cellulaire Jurkat (Extended Data Figs. 1–3, Fig. 1 supplémentaire et note complémentaire 1). Collectivement, ces travaux ont démontré que dSaCas9 peut puissamment faire taire ou activer l’expression des gènes cibles et éclairer les règles de conception des ARNg.

Les écrans CRISPRi/a identifient les régulateurs de l’état des lymphocytes T humains

Nous avons cherché à interroger les effets de la répression ou de l’activation des gènes codant pour les TF et les modificateurs épigénétiques sur l’état des lymphocytes T. Nous avons conçu une bibliothèque d’ARNg ciblant 120 TF et modificateurs épigénétiques associés à l’état des lymphocytes T (Figure 3 supplémentaire et Note complémentaire 2). Pour détecter si des perturbations génétiques spécifiques modifiaient l’état des lymphocytes T, nous avons utilisé l’expression de CCR7 comme affichage à l’écran (Fig. 1a et Fig. 4 supplémentaire). CCR7 est un marqueur de lymphocytes T bien caractérisé et est fortement exprimé dans des sous-ensembles de lymphocytes T spécifiques tels que les lymphocytes T naïfs, à mémoire de cellules souches et à mémoire centrale.31. Nous avons émis l’hypothèse que cela nous permettrait de capturer des changements plus subtils dans l’état des lymphocytes T que les lectures phénotypiques telles que la prolifération ou la production de cytokines.

Fig. 1 : Les cribles génétiques d’interférence ou d’activation CRISPR identifient les régulateurs transcriptionnels et épigénétiques du CD8 humain+ État des lymphocytes T. unSchéma des écrans CRISPRi/a avec la bibliothèque TF gRNA (lib). b,cImportance (P. adj ) par rapport au changement de facteur d’abondance de l’ARNg entre CCR7HAUT et CCR7FAIBLE populations pour CRISPRi (b) et CRISPRa (c) écrans. L’enrichissement en ARNg a été défini à l’aide d’un test DESeq2 bilatéral apparié avec correction de Benjamini – Hochberg. d, Changement de pli des hits BATF3 et BATF CRISPRa gRNA pour chaque donneur (D1-D3). Les lignes bleues représentent les ARNg BATF3 ou BATF et les lignes grises représentent la distribution de 120 ARNg de contrôle non ciblants (NT). e,FTous les BATF3 (e) et BATF (F) ARNg CRISPRa dans la bibliothèque d’ARNg par rapport au TSS, à l’accessibilité de la chromatine et au candidat ENCODE cis-des éléments réglementaires (cCRE). Les lignes bleues et noires représentent respectivement les hits d’ARNg et les ARNg non significatifs. Les pistes cCRE sont superposées pour la visualisation des éléments de type promoteur (rouge) et des éléments de type amplificateur (bleu).

L’écran CRISPRi a récupéré de nombreux régulateurs canoniques des cellules T mémoire, notamment FOXO1 (réf. 32), MYB33 et BACH2 (réf. 34) – qui, une fois réduits au silence, ont conduit à une expression réduite de CCR7, indiquant une différenciation des lymphocytes T en lymphocytes T effecteurs (Fig. 1b et Fig. 5a supplémentaire). Il est intéressant de noter que le résultat le plus significatif du criblage CRISPRi a été le gène codant pour l’ADN méthyltransférase de maintenance. DNMT1. Perturbation génétique des deux TET2 et DNMT3Aqui codent pour des protéines qui régulent la méthylation de l’ADN dans des directions opposées, peuvent améliorer le potentiel thérapeutique des cellules T19,20. Il y a eu un seul résultat d’ARNg non ciblé (NT) (1/120) dans l’écran CRISPRi. Le même ARNg NT est apparu comme un succès dans plusieurs écrans utilisant CCR7 comme lecture, suggérant un véritable effet hors cible.

Le criblage CRISPRa a également identifié plusieurs TF impliqués dans CD8+ Différenciation et fonction des lymphocytes T telles que ÉOMES35, BATF13 et JUIN12 (Fig. 1c). Il est important de noter que l’enrichissement en ARNg était cohérent entre les trois donneurs et n’était pas fonction du nombre d’ARNg ciblant chaque gène (Fig. 1d et Fig. 5 supplémentaire). Ciblage de plusieurs ARNg BATF et BATF3 ont été enrichis dans des directions réciproques sur les écrans CRISPRi et CRISPRa, et BATF et BATF3 figuraient parmi les principaux résultats des analyses au niveau des gènes, soulignant la puissance du couplage des perturbations de perte ou de gain de fonction (Tableau supplémentaire 2). Le BATF et BATF3 Les résultats de l’ARNg dans le criblage CRISPRa sont généralement colocalisés dans les régions en amont du promoteur et à proximité des sommets de la chromatine accessible (Fig. 1e, f).

Caractérisation scRNA-seq des régulateurs transcriptionnels

Nous avons ensuite caractérisé les effets transcriptomiques de chaque gène candidat identifié à partir de nos cribles CRISPRi ou CRISPRa à l’aide du séquençage d’ARN unicellulaire (scRNA-seq). Nous avons cloné l’ensemble des unions d’ARNg sur des écrans CRISPRi/a (32 ARNg) et 8 ARNg NT dans les plasmides CRISPRi et CRISPRa (Tableau supplémentaire 3). Nous avons ensuite suivi le même flux de travail que les écrans basés sur le tri, mais au lieu de trier les cellules en fonction de l’expression de CCR7, nous avons profilé les transcriptomes et l’identité de l’ARNg d’environ 60 000 cellules chez trois donneurs pour chaque écran. Nous avons regroupé les cellules en fonction de l’attribution de l’ARNg et comparé le profil transcriptionnel des cellules portant le même ARNg à celui des cellules non perturbées (Figure 6 supplémentaire et Note complémentaire 3).

Tout d’abord, nous nous sommes concentrés sur l’expression de CCR7 pour valider les résultats de nos écrans CRISPRi/a (Fig. 2a, b). Environ la moitié des résultats d’ARNg affectaient l’expression de CCR7 et l’ordre de classement était similaire à celui des écrans basés sur le tri. Par exemple, les deux tests ont révélé que l’inactivation ciblée des DNMT1 ou FOXO1 les niveaux d’expression de CCR7 ont été considérablement réduits, ce qui a été confirmé par des validations individuelles d’ARNg (Fig. Supplémentaire 7a, b). Les résultats d’ARNg qui n’ont pas été validés dans la caractérisation scRNA-seq étaient représentés par moins de cellules que les ARNg validés, réaffirmant qu’une couverture plus élevée d’ARNg aide à résoudre des changements plus subtils dans l’expression des gènes.36 (Fig. 7c supplémentaire et note complémentaire 4). En plus de confirmer les effets de l’ARNg sur l’expression de CCR7, les taux véritablement négatifs étaient élevés pour CRISPRi (96 %) et CRISPRa (82 %), démontrant la spécificité de ces écrans basés sur le tri (Fig. 2a, b).

Fig. 2 : caractérisation scRNA-seq des gènes candidats. un,bImportance (P. adj ) par rapport au changement moyen de l’expression de CCR7 pour chaque ARNg par rapport aux cellules non perturbées pour CRISPRi (un) et CRISPRa (b) perturbations. Les effets significatifs de l’ARNg sur l’expression de CCR7 ont été définis à l’aide d’un test MAST bilatéral avec correction de Bonferroni. Les taux vrais positifs (TP) et négatifs (TN) sont affichés au-dessus de chaque tracé de volcan. cChangement multiple dans l’expression des gènes cibles pour les ARNg NT et ciblage des ARNg dans CRISPRi (n = 31 gARN) et CRISPRa (n = 30 gARN) perturbations (valeurs moyennes ± sem). Une ANOVA bidirectionnelle avec le test post hoc de Tukey a été utilisée pour comparer les groupes. d, Diagramme de points avec expression moyenne et pourcentage de cellules exprimant des gènes cibles, des marqueurs de mémoire et des molécules effectrices pour les perturbations CRISPRi indiquées. Des liens significatifs entre ARNg et gène ont été définis à l’aide d’un test MAST bilatéral avec correction de Bonferroni. eNombre de DEG (P. adj < 0,01) associé à chaque ARNg par rapport à l'effet de l'ARNg sur le gène cible pour les perturbations CRISPRi et CRISPRa. F,g, Des liens significatifs entre ARNg et gène ont été définis à l’aide d’un test MAST bilatéral avec correction de Bonferroni. Corrélation de l’ensemble syndical de DEG entre les deux principaux CRISPRi MYBles ARNg (F) et CRISPRa BATF3les ARNg (g). Le coefficient de corrélation de Pearson a été calculé, puis une analyse bilatérale t Un test a été effectué pour déterminer si la relation était significative. h,jeVoies enrichies représentatives pour les trois principaux CRISPRi (h) et les ARNg CRISPRa (je). La signification statistique a été définie à l’aide d’un test exact de Fisher bilatéral suivi d’une correction de Benjamini – Hochberg.

Nous avons ensuite mesuré l’inactivation ou l’activation d’un gène ciblé. Parmi les ARNg attribués à au moins cinq cellules dans chacun des écrans CRISPRa et CRISPRi, 56/61 ARNg (92 %) ont réduit au silence ou activé leur gène cible (Fig. 2c). Étant donné que CCR7 a été sélectionné comme marqueur de substitution pour un phénotype de lymphocytes T mémoire, nous nous attendions à ce que certaines perturbations régulent les programmes d’expression génique définissant un sous-ensemble. En effet, scRNA-seq a révélé que faire taire les principaux régulateurs positifs de la mémoire (DNMT1, FOXO1et MYB) a entraîné une diminution de l’expression de CCR7 et d’autres gènes associés à la mémoire (tels que IL7R, VENDRE , CD27, CD28et TCF7 ) et une expression accrue des gènes associés aux effecteurs (GZMA, GZMB et PRF1 ) (Fig. 2d).

Enfin, nous avons examiné tous les gènes exprimés différentiellement (DEG) associés à chaque perturbation. La régulation endogène de plusieurs TF et protéines modificatrices épigénétiques avait des effets transcriptionnels étendus avec six perturbations génétiques (quatre perturbations du gène CRISPRi et deux perturbations du gène CRISPRa) modifiant l’expression de 1 000 gènes (Fig. 2e). De façon intéressante, MYBla répression avec deux ARNg uniques a conduit à des modifications généralisées et concordantes de l’expression des gènes avec 8 976 et 7 899 DEG (Fig. 2e, f). MYB le silençage a conduit un programme transcriptionnel présentant les caractéristiques caractéristiques des cellules T effectrices, suggérant que MYB joue un rôle clé dans la régulation de la souche des cellules T dans le CD8 humain+ Cellules T comme indiqué précédemment dans le CD8 de souris+ Cellules T33 (Données étendues, figures 4a, b et note complémentaire 5).

Activation endogène de plusieurs TF dont NR1D1 , ÉOMES et BATF3 avait des effets prononcés sur l’état des lymphocytes T (Fig. 2e, i). Le regroupement de cellules uniques induit par les perturbations a révélé un groupe de cellules distinct avec l’activation de NR1D1 qui était nettement enrichi en gènes associés à l’épuisement par rapport aux cellules non perturbées (Données étendues, Fig. 4c – e et Note complémentaire 6). Notamment, une paire de très concordants BATF3 Les ARNg ont eu les effets les plus forts parmi les perturbations CRISPRa avec 3 056 et 1 402 DEG (Fig. 2e, g). Les analyses de Gene Ontology ont révélé que les gènes induits par BATF3 étaient enrichis pour le traitement métabolique de l’ADN et de l’ARN messager, la biogenèse ribosomale et les voies du cycle cellulaire, suggérant une amélioration de la condition physique des lymphocytes T (Fig. 2i).

BATF3 OE programme les fonctionnalités des cellules T mémoire

BATF3 favorise la survie et la formation de mémoire dans le CD8 de souris+ Cellules T. Cependant, les effets moléculaires et phénotypiques de BATF3 sur le CD8 humain+ Les cellules T n’ont pas été bien définies37. Étant donné que BATF3 La délivrance d’ORF a conduit à une expression plus élevée de BATF3qu’endogène BATF3activation (données étendues, figure 5a et note complémentaire 7)…