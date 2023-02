Régulateur britannique: l’acquisition d’Activision par Microsoft nuira aux joueurs

L’acquisition d’Activision par Microsoft est un sujet brûlant depuis environ un an, mais des obstacles réglementaires empêchent toujours les deux sociétés de finaliser l’accord d’une valeur de 68,7 milliards de dollars, qui est la plus grande prise de contrôle de l’histoire de la technologie. Le dernier organisme de réglementation à exprimer ses inquiétudes est la British Competition and Markets Authority.

Les analystes pensent que l’acquisition de Microsoft nuira aux joueurs à long terme, car des titres tels que Call of Duty pourraient devenir exclusifs à la console Xbox de Microsoft. Cela conduirait à des prix plus élevés, à une gamme réduite, à une domination du marché, à une qualité inférieure et à un service moins bon dans les consoles de jeux.

Notre travail consiste à veiller à ce que les joueurs britanniques ne soient pas pris entre les feux croisés d’accords mondiaux qui, au fil du temps, pourraient nuire à la concurrence et entraîner des prix plus élevés, moins de choix ou moins d’innovation. Nous avons provisoirement constaté que cela peut être le cas ici.

La commission antitrust européenne semble être sur la même longueur d’onde que la commission britannique et estime que certains remèdes doivent être appliqués avant de procéder à l’accord.

La CMA du Royaume-Uni suggère de dissocier la franchise Call of Duty et de lui permettre d’être une société indépendante. Cependant, cela peut conduire à des ressources et des actifs limités et paralyser l’entreprise.

Microsoft promet qu’il ne créera pas de jeux d’Activision exclusifs à ses propres plates-formes et a même offert à Sony une licence de 10 ans pour s’assurer que Call of Duty reste sur PlayStation dans un avenir prévisible.

Cependant, CMA n’aime pas trop cette idée, car Microsoft a une histoire de titres exclusifs avec Windows et Xbox et son bilan lors de l’acquisition du studio ZeniMax en 2020 s’y oppose également. Et même si Microsoft conserve Call of Duty sur PlayStation, CMA craint que ce ne soit dans “des conditions matériellement pires”.

