Regroupez un aspirateur robot à prix réduit avec un point d’écho gratuit pendant la vente d’accès anticipé d’Amazon

La saleté, la poussière, les poils d’animaux et les débris semblent s’accumuler si rapidement sur nos sols. C’est pourquoi robots aspirateurs ont gagné en popularité – ils prennent en charge l’entretien quotidien pour vous. À l’heure actuelle, Amazon a démarqué des centaines d’articles pour le Premier accès anticipé un événement. Si vous voulez obtenir un peu d’aide dans la maison, iRobot a quelques que vous devriez vérifier. Ces offres expirent ce soir, alors passez votre commande tôt si vous voyez quelque chose que vous voulez vraiment.

L’aspirateur robot iRobot Roomba i4 Plus Evo est conçu pour les maisons qui ont des animaux domestiques et dispose d’un système de nettoyage en trois étapes. Il a deux brosses en caoutchouc, crée des cartes intelligentes de votre maison et plus encore. Il peut facilement nettoyer les taches à la demande ou vous pouvez nettoyer votre maison grâce à des séances de nettoyage préprogrammées. Cet aspirateur se vide également dans sa base, retenant jusqu’à 60 jours de saleté afin que vous n’ayez pas à penser au nettoyage aussi souvent. Et comme cet ensemble est livré avec un haut-parleur intelligent Echo Dot (troisième génération), vous pouvez contrôler votre aspirateur intelligent en utilisant uniquement votre voix une fois que vous les avez jumelés.

Si vous voulez qu’un robot serpillière vous aide à gérer l’autre moitié du nettoyage du sol, le est en vente en ce moment. Il est réduit de 125 $, ce qui porte le prix à seulement 300 $. Non seulement vous obtenez une vadrouille mains libres, mais vous obtiendrez également un Echo Dot de troisième génération avec cette offre. Il nettoie les surfaces dures comme le bois dur, les carreaux et la pierre à l’aide d’un jet de précision pour s’attaquer aux petites saletés quotidiennes, aux déversements, aux traces de boue, aux dégâts collants et plus encore. Et si vous n’avez pas d’aspirateur robot, ne vous inquiétez pas, cette vadrouille balayera à sec les surfaces dures de votre maison avant de les mouiller.

Et si tout ce dont vous avez besoin est un robot aspirateur, mais que vous n’êtes pas intéressé par une base à vidage automatique ou le haut-parleur intelligent gratuit, vous pouvez accrocher un robot aspirateur pour seulement 180 $. C’est une économie de 170 $. C’est un aspirateur solide qui est de la bonne taille pour les petits espaces comme les appartements et les condos et qui dispose d’une navigation adaptative. Il obtient jusqu’à 90 minutes d’autonomie par session de nettoyage. Vous devrez nettoyer l’aspirateur plus souvent, mais cela vous fera quand même gagner beaucoup de temps, en gardant vos sols propres pour vous. Et si vous avez déjà votre propre haut-parleur intelligent, cet aspirateur est compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant.