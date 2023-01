Regroupez l’abonnement familial Switch Online de Nintendo avec une carte MicroSD de 256 Go pour 50 $

Le Commutateur Nintendo a explosé en popularité lors de sa sortie et c’est toujours un favori des fans. Avec le succès de jeux comme Animal Crossing : Nouveaux HorizonsMario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros Ultimatec’est plus amusant que jamais de partager l’expérience sur Nintendo Switch Online. Il existe également un certain nombre d’autres avantages liés à l’adhésion, notamment l’accès à un catalogue croissant de jeux classiques NES et Super NES, la sauvegarde dans le cloud pour vos données de sauvegarde et plus encore.

Les comptes individuels sont populaires, mais avec un plan d’abonnement familial, vous bénéficierez des mêmes avantages pour un maximum de huit personnes sur un seul compte. Donc, si vous avez plusieurs utilisateurs de Switch dans votre foyer, cela vaut la peine d’investir. Amazon adoucit l’offre en incluant une carte mémoire de 256 Go (valeur de 53 $) et un abonnement familial de 12 mois à ce qui signifie que vous obtenez le tout pour seulement 50 $ – c’est une économie de 38 $ par rapport à l’achat individuel.

La carte mémoire microSDXC de 256 Go de SanDisk pour la Nintendo Switch offre plus d’espace pour vos jeux préférés, et elle est également rapide, offrant des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mo par seconde et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 90 mégaoctets par seconde. Il est également couvert par une garantie limitée à vie. Le plan familial pour la Nintendo Switch coûte également seulement 15 $ de plus qu’un plan individuel, donc si vous avez plusieurs joueurs dans votre foyer, c’est une bonne affaire à saisir.

