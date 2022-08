Regroupez et économisez gros chez Nars avec jusqu’à 20 % de réduction sur les ensembles cosmétiques

Il existe des marques de beauté qui ont résisté à l’épreuve du temps, et Nars Cosmetics en fait partie. Cette marque de maquillage emblématique propose un forfait et une offre économique où vous pouvez obtenir jusqu’à aujourd’hui. Outre les prix, ce qui rend cette vente si intéressante, c’est la commodité de tout cela, puisque Nars a tout regroupé pour vous.

Gardez à l’esprit que la seule façon de vous assurer d’obtenir cette remise est d’obtenir tous les articles du lot. S’il vous arrive de retirer un article du lot que vous achetez, tous les prix reviendront à la normale.

Quelques suggestions : Une bonne option est la pour 48 $ (économisez 8 $). Ce lot se compose de son rouge à lèvres et fard à joues Air mat le plus vendu, dans une variété de nuances, pour un look vibrant et durable.

Pour un ensemble axé sur le fond de teint, consultez ceci pour 90 $ (économisez 15 $). Il y a aussi ça pour 11 $ de rabais, soit seulement 50 $. Dans cet ensemble, vous obtiendrez un mini correcteur crémeux Radiant primé Allure et un correcteur de couleur crémeux Radiant pour masquer les imperfections de flou. Enfin, ce best-seller est de 50 $ (économisez 10 $) et comprend un mini fard à joues, une mini poudre bronzante, un mini correcteur et un mascara.

Il y a beaucoup plus de ventes groupées chez Nars, alors pour l’offre complète, rendez-vous sur son site Web pour plus d’incontournables beauté aujourd’hui.

