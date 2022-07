Regroupement immobilier nécessaire pour un immeuble en copropriété proposé sur l’avenue Clement de Kelowna

Une demande de regroupement de quatre propriétés sur l’avenue Clément pour faire place à un nouveau développement de condos a été déposée à l’hôtel de ville.

Le demandeur propose un immeuble de six étages et de 66 logements entre les rues Richter et Ethel. Six maisons de ville orientées vers le sol feraient face à Clément.

Le développement se compose de quatre propriétés (631, 647, 657, 677 Clément) qui seront regroupées en une seule. Il est proposé de fermer une partie d’une voie nord-sud et de l’intégrer au site de développement.

Dans le cadre du projet, des améliorations seront nécessaires sur l’avenue Clément le long de la façade des propriétés, avec un prolongement jusqu’à l’intersection Clément/Richter.

Les améliorations comprennent un terre-plein central sur Clément, une bordure et une gouttière, un trottoir, un éclairage de rue à DEL, l’enfouissement des câbles aériens et l’enlèvement des poteaux, l’irrigation de l’aménagement paysager et un système de drainage des eaux pluviales.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Ville de KelownaCondosConstructionPlanificationRezonage