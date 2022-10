Regroupement d’Ottawa, Jesse Simpson de la FCW, les réserves de Marquette reçoivent des répétitions générales – Shaw Local

Les fans peuvent considérer la défaite 31-7 d’Ottawa contre son rival La Salle-Pérou comme une affaire à sens unique, mais la vérité est que c’était un match serré de 17-7 jusqu’à ce qu’une vague de revirements au quatrième quart en fasse un.

Après que Colby Mortenson ait trouvé Levi Sheehan pour un touché de 18 verges six secondes après le début du quatrième quart, les Cavaliers ont intercepté le QB junior des Pirates quatre fois lors de ses six passes suivantes. Il est entré dans le match en autorisant trois interceptions pour accompagner ses huit touchés au cours des six premières semaines.

Que Ryder Miller, qui avait quatre touchés lors de la victoire précédente contre Woodstock North, ait été blessé après seulement deux courses pour 14 verges, et que Julian Alexander n’ait eu que quatre de ses 44 verges au sol en seconde période n’a pas aidé les Pirates à ressembler à un équipe avec une moyenne de 30,8 points et 294,2 verges par match.

Les Pirates chercheront à se remettre sur la bonne voie offensivement contre 6-1 Morris et 2-5 Woodstock pour trouver cette cinquième victoire nécessaire pour être éligible aux séries éliminatoires.

—Charlie Ellerbrock

Simpson de la FCW “l’un des enfants les plus coriaces”

Après avoir conclu son entrevue d’après-match vendredi au Wood Shed, l’entraîneur-chef de Flanagan-Cornell/Woodland, Todd Reed, a demandé s’il pouvait ajouter une chose de plus.

“Le porteur de ballon senior, Jesse Simpson, est l’un des enfants les plus difficiles que j’ai jamais entraînés”, a déclaré Reed. “Chaque année, il a eu une blessure de fin de saison, avec un coude cassé, un poignet cassé, une rupture de la rate. Et le gamin, vous savez, il a joué dans le match des séries éliminatoires l’année dernière avec un poignet cassé, a joué jusqu’au bout, vous ne saviez même pas qu’il était cassé.

« La ténacité de ce gamin. Il a pris quelques photos ce soir aussi [and was forced to miss much of the second half]. Je n’ai jamais entraîné quelqu’un de plus dur.

L’aîné de Woodland et ses coéquipiers n’ont pas été récompensés par une victoire vendredi contre Blue Ridge / DeLand / Weldon, tombant 38-28, mais Simpson a remporté une victoire à la mi-temps lorsque le cavalier Rylan Knott a lancé la lance sur les pieds de sa camarade de classe Clara Downey – une tradition de retour à la maison dans les bois – pour les couronner roi et reine du retour à la maison.

— JT Pedelty

Les réserves de Marquette acquièrent une précieuse expérience

La capacité de Marquette à assurer une horloge en cours d’exécution dans les matchs de saison régulière à l’époque de Tom Jobst a été un facteur dans son programme toujours réussi.

Obtenir des réserves d’expérience de jeu réel – dans certains cas contre la première équipe de l’adversaire – se poursuit d’une saison à l’autre, de sorte que le Cru ne repart pas à zéro chaque automne.

Un excellent exemple de cela est survenu samedi à Walther Christian, lorsque 11 joueurs ont porté le ballon: Tommy Durdan (cinq courses, 105 verges), Logan Nelson (trois-56), Jurnee Reed (quatre-34), Pete McGrath (six-27 ), Alec Novotney (2-18), Anthony Couch (2-7), Gabe Almeda (1-5), Payton Gutierrez (1-5), Vinny Battestelli (1-5), Marcus Baker (3-3) et Rush Keefer (2-0). Et à peu près tous ont également joué en défense.

Et c’est sans retenue pour son troisième coureur le plus fréquent, le quart Alex Graham.

—Charlie Ellerbrock

Marquette continue de gagner

Marquette semble susceptible d’entrer dans les séries éliminatoires 8-1 malgré le fait qu’il ait beaucoup moins de points et de verges contre un calendrier plus difficile cette saison.

En sept semaines, les Crusaders ont marqué 68 points de moins et totalisent en moyenne environ 100 verges de moins par match (320,6 à 416,7 en 2021). Par exemple, le joueur de football de l’année en titre du Times, Tommy Durdan, avait l’air de lui-même lors de la victoire à Walther Christian samedi avec cinq courses pour 105 verges et trois scores, mais ses 81 courses pour 684 verges et huit touchés cette saison sont derrière son 85-870-13 pendant sept semaines il y a un an.

Pour compenser cette perte de métrage, la défense accorde 70 points de moins qu’elle ne l’a fait au cours de la semaine 7 en 2021, ce qui a conduit à plus de victoires décisives.

—Charlie Ellerbrock

Sheehan fait grimper le livre des records d’Ottawa

Avec sa performance contre LP, le joueur large d’Ottawa Levi Sheehan continue son assaut sur les records scolaires. Son attrapé de 18 verges de Colby Mortenson au quatrième quart a égalé le record de l’école à 11, égalant Cody Stokes (2012-13). Lors de la victoire à Woodstock North la semaine précédente, il a brisé une égalité à neuf touchés avec Charlie Schmitt (1977-78), Fred Crisler (1965-66) et Jim Wagner (1964-65).

Ses cinq attrapés le rapprochent de Schmitt avec 62 réceptions en carrière, derrière seulement 65 par Steve Sipula (1965-66). Sheehan a maintenant 944 verges sur réception en carrière et doit dépasser légèrement ses 39,6 verges par match au cours des deux dernières semaines pour obtenir les 88 verges dont il a besoin pour dépasser les 1 032 verges de Sipula.

—Charlie Ellerbrock

Les bouledogues ne sont pas les seuls

Reed-Custer a établi un record du programme pour les points marqués dans un match avec 73 dans une victoire contre Streator, mais il n’est pas hors de propos pour les Comets de cette saison d’accumuler des points.

C’est la troisième fois cette saison que Reed-Custer rétablit sa marque après avoir marqué 67 contre Elmwood Park lors de l’ouverture de la saison et 68 contre Manteno lors de la semaine 4.

Les Comets ont également leur marque de pointage en une seule saison de 503 points marqués bien dans leur mire.

—Steve Soucie