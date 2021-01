Regrettable que Trump n’ait pas concédé, dit Merkel

Choc, colère, consternation. Les paroles des dirigeants européens observant l’assaut du Capitole de l’autre côté de l’Atlantique. Les scènes de violence à Washington ont consterné les alliés de l’UE comme ce qu’ils considéraient comme une attaque contre la démocratie.

La chancelière allemande Angela Merkel: «Une règle fondamentale de la démocratie est qu’après les élections, il y a des gagnants et des perdants. Tous deux doivent jouer leur rôle avec décence et responsabilité pour que la démocratie elle-même reste la gagnante. Le président Trump n’a malheureusement pas concédé sa défaite depuis novembre.

Alors que les politiciens de l’UE ont rapidement condamné une tentative de renverser un processus démocratique, des avertissements ont également été émis dans certains milieux sur la fragilité des fondations démocratiques de l’Europe.

Miapetra Kumpula-Natri (S&D, Finlande, vice-présidente de la délégation du PE aux États-Unis): « Les mots et les actions ne sont pas deux choses différentes. Ce ne sont pas les politiciens qui agissent, mais c’est nous qui parlons. Et puis les autres font l’action. Donc aussi ici (en Europe), nous devons être très attentifs à ce que nous disons et comment nous menons le débat dans les pays et au Parlement européen et en Europe. (…) Donc, le l’état de droit et la démocratie sont des valeurs qui ne doivent pas être considérées comme évidentes et faciles, mais quelque chose que nous devons chérir et respecter chaque jour, chacun de nous. «

Les scènes d’émeutes ont peut-être laissé de nombreux politiciens secoués à la fois à Washington et à Bruxelles, mais pour l’instant, les pensées se tournent vers la façon de remédier à la fracture. En Amérique, cette tâche monumentale incombe désormais à Joe Biden.

Jon-Christopher Bua, analyste politique chez Reel Political News, Washington: « Il (Biden) est presque le président parfait pour cette fois, car c’est un homme apaisant. C’est un homme qui a de la sagesse. Quand je l’ai vu à l’écran hier soir, il m’a rappelé des clips que j’ai vus de Franklin Delano Roosevelt quand il a dit 7 décembre (Pearl Harbor), un jour qui vivra dans l’infamie. ensemble. Et, regardez, il y a beaucoup de gens qui l’aiment. «

À l’approche de l’inauguration de Joe Biden, l’Europe gardera un œil attentif sur les États-Unis. À la fois à titre d’exemple et d’avertissement.