Regret du Brexit : pourquoi une “catastrophe indéniable” a frappé le public en 2022

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Jes conservateurs, travaillistes et démocrates libéraux ont fait de leur mieux pour ignorer le Brexit en 2022, malgré une montagne croissante de preuves sur les dommages économiques causés par la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE.

Mais 2022 a été l’année des regrets du Brexit, car les sondages d’opinion ont vu un nombre croissant de personnes dire que notre sortie s’était mal passée et un soutien record pour rejoindre le bloc.

Alors qu’est-ce qui a changé ? L’indépendant a examiné de plus près le déluge de données sur l’impact douloureux du Brexit sur l’économie et l’impopularité croissante dans les sondages.

Six ans après le vote du public, les supporters ressentent-ils le remords de l’acheteur ? (Getty)

En décembre, le Centre for European Reform (CER) a constaté que le Brexit avait coûté au Royaume-Uni 33 milliards de livres sterling en pertes de commerce, d’investissement et de croissance. La CER a également estimé la perte fiscale du Brexit à environ 40 milliards de livres sterling.

La recherche – d’abord partagée avec L’indépendant – a montré qu’en juin de cette année, l’économie britannique était inférieure de 5,5 % à ce qu’elle aurait été si le pays était resté dans l’UE.

Ensuite, il y a eu l’impact sur les prix des denrées alimentaires. Le Brexit a coûté aux ménages plus de 5,8 milliards de livres sterling en factures de supermarché plus élevées, selon une étude du Center for Economic Performance publiée plus tôt en décembre.

Les experts, basés à la London School of Economics (LSE), ont déclaré que le Brexit avait fait grimper les prix des denrées alimentaires au Royaume-Uni de 6%, car les nouvelles barrières commerciales étaient un facteur clé des taux d’inflation les plus élevés du pays depuis des décennies.

Le Brexit a également touché les salaires. En juin dernier, un rapport accablant de la Resolution Foundation et des experts de la LSE a révélé que le Brexit réduirait les salaires des travailleurs britanniques pour le reste de la décennie, rendant l’ensemble du pays «plus pauvre» au cours des années 2020.

Il a constaté que le salaire réel devait être inférieur de 470 £ par travailleur chaque année, en moyenne, à ce que si la Grande-Bretagne avait choisi de rester dans l’UE. Les experts ont souligné une chute de 8% de «l’ouverture commerciale» du Royaume-Uni – le commerce en tant que part de la production économique – depuis le Brexit.

Des manifestants anti-Brexit devant le Parlement (PENNSYLVANIE)

Des enquêtes ont montré à plusieurs reprises que les entreprises continuaient de se débattre avec la bureaucratie du Brexit. À la fin de 2022, quelque 56 % des entreprises commerciales rencontraient encore des difficultés pour importer ou exporter des marchandises, ont constaté les chambres de commerce britanniques.

Peu de hauts responsables en dehors du gouvernement avaient peu de choses à dire sur le Brexit. En novembre, l’Office for Budgetary Responsibility a déclaré qu’il s’en tenait à son estimation précédente selon laquelle le Brexit réduirait le PIB de 4 % sur 15 ans à partir de 2016, ce qui ferait perdre environ 100 milliards de livres sterling à l’économie à long terme.

Le même mois, le respecté Institute for Fiscal Studies (IFS) a déclaré qu’il était devenu clair que le Brexit était un “objectif personnel” majeur pour l’économie. Le réalisateur Paul Johnson a déclaré: “Économiquement parlant, cela a été une très mauvaise nouvelle et continue d’être une mauvaise nouvelle.”

L’ex-ministre admet que l’accord commercial australien n’est “pas vraiment une très bonne affaire”

L’économiste en chef de la Banque d’Angleterre, Huw Pill, a déclaré que le Brexit était en partie responsable des niveaux élevés d’inflation au Royaume-Uni et s’est demandé si le passage post-Brexit aux migrants non européens avait été aussi “productif” pour l’économie britannique.

Et l’ancien secrétaire à l’environnement George Eustice, après avoir quitté le gouvernement, a admis que l’accord commercial post-Brexit avec l’Australie n’était “pas vraiment une très bonne affaire”.

En novembre, l’Institut Tony Blair a déclaré qu’il était temps pour Rishi Sunak d’envisager de s’aligner sur certaines parties du marché unique de l’UE pour les marchandises et de “revisiter” l’accord commercial sur le Brexit déjà conclu avec Bruxelles.

Il a fait suite à un tollé suite à un rapport selon lequel le gouvernement envisageait un accord d’alignement “à la suisse” pour obtenir l’accès au marché unique. M. Sunak a rapidement exclu cette possibilité, mais une série de sondages a révélé qu’une majorité d’électeurs souhaitaient des liens plus étroits avec l’UE.

Boris Johnson a fait passer le Brexit mais est déjà l’homme d’hier après une année 2022 chaotique (Archives PA)

Alors l’opinion publique s’est-elle durcie contre le Brexit ? Le gourou des sondages, le professeur John Curtice, a déclaré qu’il y avait clairement eu “un plus grand pessimisme” quant à l’impact du Brexit et “une majorité détectable en faveur de l’adhésion à l’UE” au cours de l’année écoulée.

En octobre, un sondage Redfield et Wilton Strategies a trouvé un soutien record pour l’inversion du Brexit à 57%, contre seulement 43% qui souhaitent rester en dehors de l’UE. En novembre, un électeur sur cinq a déclaré à YouGov qu’il regrettait d’avoir voté pour le Brexit – le nombre le plus élevé jamais enregistré par l’entreprise.

Et en décembre, environ 65% de tous les électeurs ont déclaré à Opinium que le Brexit allait mal, tandis que seulement 21% pensaient qu’il se passait bien – le plus haut niveau de négativité depuis l’entrée en vigueur de l’accord commercial de Boris Johnson.

“Il ne fait aucun doute qu’il y a eu une sorte de déclin du soutien au Brexit”, a déclaré le professeur Curtice. L’indépendant. “La principale explication de ce changement semble être les conséquences économiques du Brexit.”

Naomi Smith, directrice générale de Best for Britain – qui milite pour des liens plus étroits avec l’UE – a déclaré que 2022 était l’année où “les retombées néfastes du Brexit sont devenues indéniables, la plupart des gens convenant désormais que l’accord du gouvernement a été un désastre absolu”.

Le militant a ajouté: “Il est bien plus que temps que les responsables de ce sabotage soient tenus responsables et que ceux qui espèrent former le prochain gouvernement se mettent au niveau du public à propos du Brexit.”

Avec les travaillistes et les libéraux démocrates piqués par les échecs électoraux passés du Brexit, et la plupart des conservateurs réduits au silence par le désarroi actuel, il semble peu probable que nous assistions à un changement majeur de positions au début de l’année prochaine.

Mais M. Sunak, Sir Keir Starmer et Sir Ed Davey pourraient avoir de plus en plus de mal à ignorer les conséquences du Brexit en 2023, et la demande croissante de clarté sur ce à quoi pourrait ressembler la réparation du gâchis.