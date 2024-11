Regresan Jesús Navas et Lokonga

Xavi García Pimienta a cité 23 footballeurs pour le match de la compétition nationale avec Ramón Sánchez Pizjuán un jour plus tard.

Les hispalenses sont venus à leur feudo et l’ont fait 28 jours après. Depuis « El Gran Derbi », Séville n’a pas pu jouer dans son stade, et c’est que la compétition de championnat a levé les compromis suivis hors de la maison sumado lors de la première ronde de la Copa del Rey, la cual se disputait dans Las Rozas.

Dans cette journée, et pendant une grande espérance, les sévillistes ont vu venir une équipe qui a remporté les victoires dans les trois dernières parties et qui semble avoir empézé pour marquer la course pour que Pimienta quiere fasse marcher ses hommes esta temporada.