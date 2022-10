Règne animal – Kelowna Capital News

– Paroles de Sean McIntyre Photographies de Don Denton

Joe Coffey s’efforce connaître ses sujets avant de poser son pinceau sur la toile. Bien que cela puisse être une approche courante chez les artistes, la tâche de Joe est compliquée par le fait que ses sujets sont le plus souvent des membres à quatre pattes du règne animal.

L’artiste basé à Victoria commence généralement par parcourir d’innombrables photos de référence. En parcourant des images de créatures domestiques et sauvages, Joe attend une étincelle d’inspiration.

“L’expression est toujours la clé pour moi et quelque chose en moi pense que je peux la démêler davantage et travailler avec elle dans une peinture”, dit-il. “Et puis, une fois que j’ai commencé, cela ressemble à une sorte d’excavation. Cela peut sembler étrange, mais j’ai l’impression de chercher une sorte de personnalité à apparaître, et quand cela se produit, j’ai toujours cette voix dans ma tête qui dit: “Ah, tu es là, ravi de te rencontrer”. ”

Travaillant dans un studio qui a lentement évolué dans le salon de son appartement, Joe donne vie à ses animaux avec un style réaliste qui contraste fortement avec les arrière-plans abstraits ou les décors dans lesquels ils sont projetés.

Les peintures de Joe incorporent un sens tangible du drame, provoqué par son positionnement intentionnel de ses sujets. Dans nombre de ses œuvres, les personnages regardent «hors écran» vers quelque chose d’inconnu et d’invisible pour le spectateur. Parfois, ses arrière-plans font allusion à une scène plus vaste. Il est également très rare de voir un animal entier représenté sur sa toile, ajoutant une intrigue supplémentaire à l’imagination de ce qui pourrait se trouver juste au-delà du bord.

«Je n’ai jamais été intéressé à représenter mes sujets dans ce que vous pourriez considérer comme leur environnement normal. Je trouve que les retirer de cela les accentue d’une manière ou d’une autre, en les plaçant dans cet arrière-plan très simple avec peut-être un élément abstrait », dit-il. “[My subjects] sont bel et bien des acteurs et des modèles pour moi, et je crée ce que j’aime à considérer comme des tableaux théâtraux. Les figer de telle sorte qu’il y ait un soupçon de narration, ou même juste un sentiment viscéral quand vous le regardez, c’est ce que j’essaie de faire », dit Joe.

«Je continue à travailler sur un tableau jusqu’à ce que j’ai ce sentiment que je viens de décrire en moi; c’est un sentiment plus qu’une idée conceptuelle distincte et compliquée. Une fois que j’ai compris cela, je sais que je suis sur la bonne voie, puis je l’envoie dans le monde et j’espère que d’autres réagiront de la même manière.

“J’ai tendance à avoir une vision initiale de la façon dont cela fonctionnera, mais ensuite la magie se produit lorsque je me heurte à des choses qui pourraient ne pas fonctionner quand je le vois sur la toile, et je dois donc ajuster et inventer les choses au fur et à mesure que je aller pour faire avancer la peinture.

« C’est souvent très intéressant quand je regarde le résultat final par rapport à mon idée initiale. J’avoue même m’être félicité quand je vois que c’est tellement plus fort que mon idée initiale », ajoute-t-il en riant.

En plus de faire des commandes, qui incluent à la fois des sujets animaux et humains, Joe a un travail en constante expansion que vous pouvez voir sur son site Web (joecoffeyfineart.com).

Ici à Victoria, il est représenté par la Madrona Gallery, où certaines de ses œuvres sont actuellement exposées. Il travaille également à une exposition personnelle pour cette galerie qui aura lieu au début de 2024. Plus proche est sa participation à l’exposition d’art collective annuelle Deck the Walls, également avec Madrona, qui s’ouvre début décembre.

«Je suis assez excité par les idées que j’ai pour eux et, comme d’habitude, un peu intimidé par l’exécution. Toujours bon, ce sentiment », dit-il, ajoutant avec un sourire,« Cela me permet de rester honnête dans mes efforts.

