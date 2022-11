Réglisse salée, horchata, pierogis et musique : le multiculturalisme célébré à l’école de Kelowna

L’exposition multiculturelle de l’école secondaire Okanagan Mission a été remplie de nourriture, de faits amusants, de musique et d’un peu de danse.

Les apprenants de l’anglais de l’école secondaire Okanagan Mission ont partagé leur culture avec les élèves et le personnel.

Beaucoup d’étudiants présentant un stand font partie du programme d’échange de l’école.

L’atrium de l’école était rempli de kiosques et d’élèves qui partageaient des histoires et des friandises savoureuses.

Bien que les étudiants d’échange aient apprécié leur séjour au Canada et que certains envisagent de revenir à l’université, ils ont mentionné que le Grand Nord blanc a quelques bizarreries.

Des étudiants de Finlande, d’Allemagne et de Pologne ont tous dit que les Canadiens sont exceptionnellement amicaux et qu’ils discutent beaucoup avec des étrangers, ce qui n’est pas habituel chez eux.

(Jacqueline Gélineau/Capital News)

Plusieurs élèves ont indiqué qu’ils ne peuvent pas obtenir leur nourriture préférée de chez eux, ici à Kelowna. Cependant, ils ont dit que l’expo leur avait donné l’occasion d’apprendre à préparer eux-mêmes les repas, à partager avec les autres étudiants.

@Rangers_mom

Jacqueline.Gelineau@kelownacapnews.com

City of KelownaCuisineCuisine et boissonsÉcoles