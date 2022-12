Règles simples pour gagner de l’argent, devenir millionnaire

Mark Cuban dit que n’importe qui peut devenir millionnaire en suivant ses quatre règles de réussite.

L’investisseur de 64 ans, entrepreneur en série et propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA affirme que la stratégie l’a aidé à accumuler sa propre richesse – une valeur nette de 4,6 milliards de dollars, selon Forbes. Il a récemment enfreint ses règles pour GQnotant que même s’ils sont destinés à vous aider à gagner de l’argent, ils visent en fait à pouvoir “contrôler votre propre destin”.

“Si vous voulez être millionnaire, vous pouvez le faire, mais il y a quelques choses que vous devez être capable d’accomplir”, a déclaré Cuban.

Sa première règle : “Trouvez quelque chose pour lequel vous pouvez être bon. Ensuite, soyez excellent.”

Pour ce faire, vous devrez probablement étudier votre sujet sans relâche. De manière contre-intuitive, vous devrez peut-être également “entraîner” votre cerveau en étudiant également d’autres sujets d’intérêt. Recherche publiée par l’Association for Psychological Science l’année dernière a noté que ce qui sépare les lauréats du prix Nobel des lauréats au niveau national est souvent une expérience multidisciplinaire.

De même, la recherche a révélé que les athlètes de compétition avaient “une plus grande durabilité de l’excellence à long terme” s’ils pratiquaient plus d’un sport dans leur enfance. Ces athlètes n’ont pas immédiatement excellé dans leur sport préféré, mais ont montré une voie plus cohérente vers une maîtrise éventuelle au fil du temps, ont ajouté les auteurs.

La deuxième règle de Cuba est “savoir vendre”. Sa propre carrière dans la vente a commencé tôt : à 12 ans, il a vendu des sacs poubelles en porte-à-porte pour gagner de l’argent pour de nouvelles baskets, a-t-il déclaré.

Le milliardaire a déjà donné des conseils sur la façon de réussir dans les ventes – en montrant aux gens comment vous pouvez les aider dans les premières secondes de votre présentation.

“Vendre, ce n’est pas convaincre, c’est aider”, a déclaré Cuban l’école des coups durs dans un TikTok. “Lorsque vous comprenez ce dont les gens ont besoin et ce qu’ils veulent, vous vous mettez en position de les aider”, a-t-il déclaré. “Ensuite, vous réalisez de bonnes choses, concluez des accords et c’est ainsi que vous créez des entreprises.”

Les ventes ne sont peut-être pas un mauvais point de départ pour les aspirants millionnaires. En 201715 % des PDG des 100 premières entreprises du classement Fortune 500 ont débuté dans la vente, selon une enquête de la société de conseil en leadership Heidrick & Struggles.

La troisième règle: “Soyez curieux et apprenez toujours”, a déclaré Cuban.

Avoir une “mentalité d’apprentissage à vie” est en corrélation avec le succès objectif et subjectif – du nombre de promotions que vous obtenez à votre satisfaction dans votre travail – selon une étude de 2020 des chercheurs en finance et en éducation de l’Université de Waterloo.

Les apprenants tout au long de la vie peuvent même faire économiser de l’argent à leurs employeurs à long terme, a déclaré Judene Pretti, co-auteur de l’étude. Podcast “Alumni Know” d’UWaterloo en avril.

“Alors que la technologie continue d’évoluer au rythme rapide, les employeurs ont besoin que leurs employés… entreprennent un apprentissage et un développement pour rester au fait des dernières technologies”, a déclaré Pretti. “Il ne s’agit pas de devoir remplacer la main-d’œuvre. Au lieu de cela, développer et faire croître la main-d’œuvre existante.”

Enfin, la quatrième règle de Cuba est la plus longue – et peut-être la plus importante, en particulier pour les entrepreneurs en herbe.

“Lorsque vous entrez dans une pièce, vous [need to] connais ton truc mieux que n’importe qui d’autre dans la pièce », a-t-il dit. « C’est à ce moment-là qu’il est temps de créer une entreprise. Ensuite, vous pouvez commencer à contrôler votre propre destin.”

La connaissance, bien sûr, ne garantit pas le succès. Avant que Cuban ne crée sa première entreprise, il a démissionné ou a été licencié de trois emplois consécutifs et a dormi sur le sol d’un appartement de trois chambres qu’il partageait avec cinq colocataires, a-t-il écrit dans Forbes en 2013.

Il a abordé un sujet similaire dans son livre de 2011 “Comment gagner dans le sport des affaires”, écrivant que “peu importe combien de fois” vous échouez. “Il suffit d’avoir raison une fois” pour être “préparé pour la vie”, a-t-il ajouté.

Cette leçon est peut-être la raison pour laquelle Cubain semble suffisamment confiant dans ses quatre règles pour en tirer son propre gagne-pain. Même s’il perdait tout, il redeviendrait millionnaire, a-t-il dit Podcast “Comment j’ai construit ça” de NPR en 2016.

“Je trouverais un travail de barman la nuit et un travail de vente le jour, et je commencerais à travailler”, a déclaré Cuban. “Pour être milliardaire, il faut avoir de la chance… [but] pourrais-je redevenir multimillionnaire ? Je n’ai aucun doute.”

