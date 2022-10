Règles extrêmes de la WWE 2022: heures de début, comment regarder et carte complète

Les femmes portent la charge à WWE Extreme Rules. Le pay-per-view de ce samedi comprend deux combats de championnat, tous deux pour les titres féminins. Dans ce qui pourrait être l’événement principal, Ronda Rousey défie le championnat féminin SmackDown de Liv Morgan dans un match Extreme Rules. Bianca Belair, quant à elle, organise son Raw Women’s Championship dans un Ladder Match contre Bayley.

Extreme Rules manque de puissance star – l’absence de Roman Reigns et de toute la lignée sanguine se fait sentir – mais semble être un spectacle solide. Edge et Finn Balor devraient être formidables, tout comme le rendez-vous de Seth Rollins et Matt Riddle dans le Fosse de combat. Sheamus et Gunther ont eu un classique à Clash at the Castle, donc le combat de rue à six entre eux et leurs factions respectives devrait également être sauvage.

Peut-être que ce qui intéresse le plus les gens chez Extreme Rules, c’est le retour de Bray Wyatt. Ce n’est pas annoncé, mais La WWE a joué un jeu subtil de faire allusion au retour de The Fiend à Extreme Rules. Ça pourrait être rien, ça pourrait être un écart, ou ça pourrait être gros. Nous le saurons samedi.

Heures de début



WWE Extreme Rules se déroule samedi au Wells Fargo Center de Philadelphie. Pour ceux qui n’ont pas de billet direct, le spectacle commence à 5 h PT (20 h HE). Les fans de grappling de l’autre côté de l’étang devront rester éveillés tard, car le spectacle commence à 1h du matin BST. En Australie, Extreme Rules commence à 11 h AEST le dimanche.

Carte complète d’Extreme Rules

Extreme Rules WWE SmackDown Women’s Championship : Liv Morgan (c) contre Ronda Rousey.

Match d’échelle du championnat féminin brut de la WWE: Bianca Belair (c) contre Bayley.

Fight Pit : Seth Rollins contre Matt Riddle.

Match de sangle : Karrion Kross contre Drew McIntyre.

Match “J’arrête”: Edge contre Finn Balor.

Street Fight: Imperium contre les Brawling Brutes.

Comment regarder: Peacock, WWE Network

Comme vous le savez probablement déjà, Peacock est le nouveau foyer du pay-per-views de la WWE. Le réseau WWE a, en substance, migré vers le service de streaming Peacock de NBC, et c’est là que vous irez pour regarder SummerSlam. Peacock a trois niveaux : Gratuit, Premium et Premium Plus. Pour regarder le contenu WWE, vous aurez besoin d’un abonnement Premium. La bonne nouvelle est que cela vous coûtera 5 $ par mois, moins que les 10 $ pour WWE Network.

Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous regarderez Extreme Rules sur le WWE Network comme d’habitude.