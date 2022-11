Règles du golf : Modifications pour les golfeurs handicapés parmi les changements à partir de 2023 | Nouvelles du golf

Les modifications pour les joueurs handicapés seront pleinement intégrées dans les règles de golf à partir de 2023 dans le cadre des changements importants annoncés par le R&A et l’USGA.

Les nouvelles règles, qui entreront en vigueur le 1er janvier et s’inscrivent dans le cadre des efforts visant à rendre le jeu plus inclusif et durable, verront des règles modifiées pour les joueurs handicapés pleinement intégrées dans les règles de jeu sans qu’il soit nécessaire d’adopter une règle locale.

Les modifications dans le cadre de la création de la règle 25 incluent l’autorisation pour les joueurs aveugles de recevoir de l’aide pour prendre position et s’aligner pour un tir, tandis que les amputés sont autorisés à ancrer le club et à obtenir de l’aide pour laisser tomber ou remplacer leur balle.

Les instances dirigeantes imprimeront également 4 millions d’exemplaires en moins des règles, au lieu de les promouvoir sur une application mobile, tandis que plusieurs pénalités ont été assouplies et que le langage a été clarifié pour aider les golfeurs à tous les niveaux de jeu.

Grant Moir, directeur des règles du R&A, a déclaré : « Nous continuons d’améliorer et d’adapter les règles du golf pour nous assurer qu’elles correspondent à la façon dont le jeu moderne est joué. Cela signifie rendre les règles plus faciles à comprendre et à accéder pour tous les golfeurs et rendre le sport plus inclusif et accueillant pour les golfeurs handicapés.

“Nous travaillons également pour garantir au golf un avenir durable à long terme et rendre plus de ressources disponibles numériquement est essentiel pour atteindre cet objectif.”

D’autres changements aux règles incluent le fait de permettre aux joueurs de remplacer un club qui est endommagé pendant un tour, à condition qu’il n’ait pas été endommagé par un abus, tandis qu’une balle au repos doit être remplacée si elle se déplace vers “une autre zone du parcours” après avoir été lâchée, placés ou remplacés.

Thomas Pagel, directeur de la gouvernance de l’USGA, a déclaré : “La popularité croissante du golf continue de guider notre prise de décision et la modernisation des règles pour promouvoir l’inclusivité et l’accessibilité est clairement un grand pas dans la bonne direction.

“Cette dernière évolution est particulièrement importante pour la communauté des golfeurs handicapés, et nous espérons qu’elle encouragera davantage de personnes à jouer et à apprécier le jeu.”