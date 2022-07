Règles du fouet de course: des rapports suggèrent des disqualifications pour des infractions graves alors que BHA se prépare à publier ses conclusions | Nouvelles de la course

“Utilisation acceptable” du fouet

Toute utilisation de la cravache par un jockey doit être justifiée dans le cadre de la course

Le fouet peut être utilisé pour encourager un cheval à donner le meilleur de lui-même uniquement lorsque le cheval est en lice pendant la course, que le cheval est capable de répondre et que le jockey lui donne le temps de répondre.

L’utilisation du fouet pour l’encouragement ne consiste pas simplement à faire courir un cheval plus vite. C’est focaliser et concentrer un cheval pour qu’il soit le plus performant lors d’une course

Le fouet ne peut être utilisé que sur le corps du cheval où, dans le cadre de la course, il ne causera pas de douleur

Le stimulus fourni par le fouet doit être limité, et le fouet n’est utilisé qu’un certain nombre de fois, afin de ne pas compromettre le bien-être du cheval

Le fouet utilisé par tous les jockeys en Grande-Bretagne doit être un fouet absorbant l’énergie spécialement conçu qui ne cause pas de douleur lorsqu’il est correctement utilisé