ABILENE, Texas (AP) – Au cours des semaines où Mark Riggs est passé de la fatigue avant Thanksgiving à la mort du COVID-19 lundi dernier, seuls six appels concernant des personnes ne portant pas de couvre-visage ont été adressés au département de police d’Abilene.

Même si le mépris du mandat de masque du Texas est facile à trouver ici.

Lorsque Riggs est arrivé à l’hôpital, une remorque de morgue assez grande pour empiler 24 corps venait juste de rentrer. Une tente médicale a surgi dans le parking pendant que les médecins déplaçaient le professeur d’université de 67 ans vers un ventilateur. Il est décédé dans une unité de soins intensifs qui a été pleine pendant des semaines et est la plus grande dans environ 15 000 miles carrés de pumpjacks et de pâturages de bétail, plus grande que le Maryland.

Les agents ont répondu à trois des appels concernant les masques faciaux, qui sont nécessaires depuis juin. Aucune citation n’a été publiée.

«Je n’ai jamais été du genre à appeler le gouvernement ou le leadership», a déclaré Katie Riggs Maxwell, 38 ans, fille de Riggs. «Mais c’est soudainement extrêmement personnel.»

Alors que les cas de virus et les décès ont explosé à travers le pays cet automne, la pression s’est intensifiée sur les gouverneurs qui n’ont pas émis de mandat exigeant que les gens portent des masques à l’intérieur et dans les lieux publics. Les experts de la santé considèrent les masques comme le moyen le plus efficace de prévenir la propagation du COVID-19. La plupart des États ont des commandes à l’échelle de l’État, et sur la douzaine environ qui n’en ont pas, la majorité se trouve dans le sud.

Mais le débat sur les mandats et les verrouillages – généralement alimenté par des hurlements de violation des libertés individuelles – étouffe souvent la réalité de savoir si les restrictions adoptées sont effectivement appliquées pour les rendre efficaces.

Dans certains États comme New York, où les cas de COVID ont débordé les hôpitaux plus tôt cette année et ont été traités comme une crise, les autorités ont dépêché la police pour signaler des violations, dissoudre des fêtes et même surveiller des funérailles où des rassemblements de personnes démasquées étaient prévus. En Californie, le comté de Los Angeles a émis plus de 300 citations depuis septembre à des églises, des entreprises et des clubs de strip-tease pour violations des restrictions COVID-19.

Mais dans de nombreuses petites villes, en particulier dans les régions politiquement conservatrices du pays comme Abilene, un mandat à l’échelle de l’État peut ne pas signifier grand-chose car la menace d’amendes est inexistante.

Alors que les familles se préparent à se rassembler pour Noël et créent les conditions idéales pour la propagation du virus, il est peu probable qu’Abilene punisse quiconque ne respecte pas les règles du Texas sur le port de masque et limite les rassemblements en plein air à 10 personnes, même si les médecins sont débordés ici. rejetant les transferts des petits hôpitaux et la ville de 125 000 habitants a du mal à enrayer une épidémie qui s’aggrave.

Jeudi, le Texas a battu un record en une journée pour les nouveaux cas de coronavirus avec plus de 16000. Les hospitalisations sont au plus haut depuis juillet et en hausse.

Partout aux États-Unis, les tentatives visant à masquer vigoureusement les mandats de police et les limites des places dans les restaurants ont été accueillies avec mépris et parfois des menaces de violence. Dans le Tennessee, des policiers ont commencé ce mois-ci à accompagner des inspecteurs autour de Memphis après que certains aient été confrontés à des insultes racistes. Les inspecteurs du département de la santé du Maryland ont également été harcelés, en particulier les inspecteurs féminins, selon les responsables du comté.

Il n’y a pas de conflit à Abilene. Le maire Anthony Williams, qui a été testé positif au virus cet été, considère l’application de la loi comme étant difficile sur le plan logistique et un fardeau économique dans une ville où le chômage a décuplé en juin. «Nous ne voulons pas exagérer le problème», a-t-il déclaré.

Les dirigeants de l’hôpital disent qu’ils n’ont pas demandé à la ville de reconsidérer.

«Je pense qu’il ne serait pas bien accueilli non plus par le natif typique du Texas occidental», a déclaré le Dr Stephen Lowry, chef de cabinet de Hendrick Health à Abilene. Il les a décrits comme « l’individualiste robuste typique, ne voulant pas qu’on lui dise quoi faire. »

Lui et le maire pensent que les habitants d’Abilene ont pris les appels récents pour porter des masques et éviter les rassemblements à cœur. Les églises ont suspendu les services en personne. Les cas continuent d’augmenter, mais pas aussi rapidement dans l’ensemble du comté de Taylor, où au moins 150 personnes sont décédées, un nombre qui a doublé depuis le 1er novembre.

Pourtant, les résidents et les entreprises doivent définir leurs propres limites, y compris aucune limite du tout.

À l’extrémité prudente du spectre se trouve le Paramount Theatre du centre-ville, qui a fermé indéfiniment alors que les affaires augmentaient avant Thanksgiving, même s’il pouvait rester ouvert. Le théâtre avait vendu des billets pour une projection d’un classique de Noël. Maintenant, les gens se promènent après l’arrêt et prennent des photos d’un résumé involontaire de 2020 sur le chapiteau à lettres rouges vintage: « C’EST UNE VIE MERVEILLEUSE ANNULÉE. »

Grayson Allred, le directeur technique du théâtre, a déclaré avoir remarqué que de nombreux clients qui étaient entrés avec des masques les avaient enlevés après leur arrivée.

«L’air va circuler ici et il n’y a aucun moyen d’en sortir», dit-il.

Alors que de nombreuses écoles ailleurs dépendent de l’apprentissage à distance, la majorité des 15 000 étudiants d’Abilene sont retournés sur leurs campus cet automne. La circulation dans les couloirs a été réacheminée à sens unique et des masques étaient nécessaires. Un enseignant qui a été testé positif au virus est décédé.

Au Shed Market, un barbecue préféré à Abilene, il n’y a aucun signe sur la porte encourageant les couvertures du visage ou la distance sociale à l’intérieur. Les commandes sont passées par des employés non masqués derrière le comptoir. L’un des grands-parents du propriétaire Byron Stephenson est décédé du COVID-19. Stacie Stephenson, sa femme et également propriétaire, est une ancienne infirmière autorisée.

«Cela a été vraiment difficile d’essayer de décider quoi faire», dit-elle. «La partie infirmière de mon cerveau pense d’une manière, puis la partie propriétaire de mon entreprise pense d’une autre manière. Et donc j’ai l’impression que mes sentiments à ce sujet changent, vous savez, une fois par semaine.

Mark Riggs a pris le virus au sérieux à l’Université Abilene Christian, où il est venu terminer sa carrière après 16 ans en tant que biostatisticien hospitalier.

Les bureaux de sa classe étaient espacés de six pieds et les équipes désinfectaient la pièce après chaque leçon. Lui et sa femme, Debbie, ont arrêté d’aller à l’église.

Il l’a encore ramassé. Les premiers signes sont apparus après une nuit à suspendre des décorations de Noël avec ses petits-fils, âgés de 6 et 3. Les médecins l’ont mis sur une pompe à air pour l’aider à respirer dans les deux jours suivant son hospitalisation. Lorsque son état s’est aggravé et que la seule option était un ventilateur, sa famille a d’abord demandé un appel vidéo avec lui. Ses derniers mots: «Ce n’est pas la fin de mon histoire».

Il est mort une semaine plus tard. Mercredi, Williams, le maire, est allé sur Facebook pour défendre la gestion du virus par la ville et rappeler aux gens que des vaccins étaient en route. Cela a énervé Debbie Riggs, qui dit que pendant qu’il trouve des doublures en argent, elle planifie des funérailles.

«Que le maire dise qu’il y a de la lumière au bout du tunnel, ce n’est pas utile pour le moment», a déclaré Debbie Riggs, debout sur le campus où son mari de 41 ans a enseigné pendant plus de deux décennies.