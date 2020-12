Lors d’une grande soirée pour les jeux vidéo, « The Last of Us Part II » a été le plus grand gagnant. Le jeu d’action-aventure déchirant, une exclusivité Sony PlayStation 4 sortie en juin, a remporté sept prix, dont le biggie: Game of the Year.

Les autres nominés pour le premier prix étaient «Hadès», «Le fantôme de Tsushima», «Animal Crossing: New Horizons», «Doom Eternal» et «Final Fantasy VII Remake».

Le jeu de l’année et d’autres réalisations marquantes de l’année écoulée ont été récompensés lors des Game Awards, diffusés en direct en ligne depuis Los Angeles, Londres et Tokyo.

« The Last of Us Part II », qui a remporté 10 nominations, a remporté six autres victoires: direction du jeu; innovation en matière d’accessibilité; conception audio; meilleur récit; Laura Bailey, pour sa meilleure performance en tant que personnage Abby; et pour le meilleur jeu d’aventure d’action.

Plus de gagnants (pour voir la liste complète des nominés et des gagnants, rendez-vous sur thegameawards.com): « Among Us » (meilleur jeu mobile et meilleur jeu multijoueur); « Mortal Combat 11 Ultimate » (meilleur jeu de combat); « Ghost of Tsushima » (Voix des joueurs et direction artistique); « Microsoft Flight Simulator » (meilleur jeu de simulation / stratégie); « Final Fantasy VII Remake » (meilleur jeu de rôle et meilleur score et musique); « Hades » (meilleur jeu indépendant et meilleur jeu d’action); « Half-Life: Alyx » (meilleur VR / AR); « Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 » (meilleur jeu de sport / course); « Elden Ring » (jeu le plus attendu); et « No Man’s Sky » (meilleur jeu en cours).

Parmi les premiers gagnants: « Animal Crossing: New Horizons » pour le meilleur jeu familial; « Phasmophobia » pour le meilleur premier jeu; et « Fall Guys: Ultimate Knockout » pour le meilleur support de la communauté.

Les célébrités entrent dans le jeu

En plus des prix, les Game Awards comprenaient des bandes-annonces exclusives de jeux vidéo, des apparitions de célébrités de Gal Gadot, Keanu Reaves et Brie Larson, qui ont présenté le prix de la meilleure performance via Zoom – tous les présentateurs et nominés étaient connectés par vidéoconférence – et des performances musicales, dont Pearl Le chanteur de Jam Eddie Vedder, qui a joué « Future Days », une chanson qu’il avait écrite pour « The Last of Us Part II ».

Après avoir joué, Vedder a déclaré: « J’apprécie vraiment la façon dont (la chanson) a été utilisée, en particulier pour amener Joel et Ellie à se connecter à travers la musique et j’ai pensé que c’était peut-être cool aussi, si cela vous donnait peut-être envie de prendre une guitare vous-même et d’écrire une chanson pour votre bien-aimé. «

Les jeux vidéo sont « une façon fascinante de raconter une histoire, ça s’améliore tout le temps », a déclaré Vedder. « C’est cool d’en faire partie. »

Avant d’annoncer le prix du jeu de l’année, le cinéaste Christopher Nolan (« Tenet ») a déclaré: « J’ai toujours voulu raconter des histoires qui plongent le public. J’aime les films qui se déroulent de manière inattendue et entraînent les gens dans un monde. Quand Je regarde les jeux vidéo, je vois beaucoup de parallèles avec cette narration, comment l’agence et le choix des joueurs se croisent avec des méthodes de narration plus traditionnelles », a-t-il déclaré. « C’est excitant à voir et vraiment révolutionnaire. »

Il a décrit tous les jeux nominés comme «de véritables chefs-d’œuvre de la narration».

L’acteur Tom Holland a zoomé d’Atlanta, où il travaille sur la suite de Spider-Man encore sans titre, et apparaîtra également dans le film Uncharted, basé sur la franchise de jeux vidéo PlayStation pour présenter Nolan North, la voix du personnage principal d’Uncharted Nathan Drake. North a annoncé que «Among Us» a remporté le prix du meilleur jeu multijoueur.

Attractions à venir

Des avant-premières et des critiques exclusives comprenaient «Perfect Dark», une réinvention du jeu classique N64 pour Xbox, avec Agent Dark enquêtant sur un revers effrayant des nouvelles technologies développées par les entreprises pour lutter contre les effets du réchauffement climatique sur une Terre futuriste; et « Back 4 Blood », un jeu de tir zombie coopératif à quatre joueurs, attendu le 22 juin 2021, par les créateurs de « Left 4 Dead ».

• «The Callisto Protocol», un jeu d’horreur de survie et de science-fiction solo à venir en 2022 de Striking Distance Studios, dirigé par Glen Schofield («Dead Space», «Call of Duty: Advanced Warfare»). « Notre objectif est de créer le jeu le plus effrayant pour PC et consoles », a déclaré Schofield lors de l’émission.

• « Disco Elysium: The Final Cut » est une version console du jeu de rôle PC qui a remporté quatre prix lors de l’événement de l’année dernière (prévu en mars 2021).

• Vin Diesel apparaîtra dans «Ark II», la suite de «Ark: Survival Evolved».

• Il a été révélé que le personnage de Final Fantasy Sephiroth serait un nouveau combattant à venir dans « Super Smash Bros Ultimate ».

• Le directeur de la création mondiale d’Epic Games, Donald Mustard, a annoncé que Master Chief, le héros de la série de jeux vidéo Xbox Halo, était immédiatement disponible dans Fortnite.

• «Open Road», un mystère de road trip avec des personnages exprimés par Keri Russell et Kaitlyn Dever.

• «The Elder Scrolls Online» a dévoilé un premier aperçu de son chapitre 2021 «Gates of Oblivion».

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.