Règles de télémédecine pour les médicaments contrôlés prolongés après la pandémie – pour l’instant

Les changements apportés à la façon dont nous avons pu obtenir des ordonnances en ligne au cours des dernières années ont été suspendus, permettant aux restrictions assouplies de certains médicaments à l’ère de la pandémie de rester en vigueur pendant au moins six mois supplémentaires.

Fin février, la Drug Enforcement Administration des États-Unis a annoncé des changements de règles qui affectaient les prescriptions en ligne de certains médicaments qui sont plus strictement réglementés par le gouvernement une fois l’urgence de santé publique pour COVID-19 expirée, ce qui s’est produit jeudi. Ceux-ci incluent certains médicaments pour le TDAH et la dépendance aux opioïdes.

Mais un nombre « record » de commentaires publics de médecins, de patients et de personnes qui pensent que la nécessité de consultations en personne impose un fardeau excessif à ceux qui n’auraient pas autrement accès aux médicaments ont amené la DEA et la Substance Abuse and Mental Health Services Administration à reconsidérer — du moins pour le moment, selon un communiqué de presse des agences postées mardi.

Désormais, les règles de l’ère de la pandémie pour obtenir une ordonnance de télémédecine resteront en vigueur jusqu’en novembre. Les relations de télémédecine praticien-patient établies jusqu’en novembre de cette année seront prolongées d’une année supplémentaire, selon le communiqué de presse.

« La DEA a reçu un record de 38 000 commentaires sur ses propositions de règles de télémédecine. Nous prenons ces commentaires au sérieux et les examinons attentivement », a déclaré l’administrateur de la DEA, Anne Milgram, dans le communiqué. « Nous reconnaissons l’importance de la télémédecine pour fournir aux Américains l’accès aux médicaments dont ils ont besoin, et nous avons décidé de prolonger les flexibilités actuelles de six mois pendant que nous travaillons pour trouver une voie à suivre pour donner aux Américains cet accès avec des garanties appropriées. »

En un mot, les règles de la DEA pour les prescriptions contrôlées de médicaments via la télémédecine étaient d’exiger que les patients qui les prescrivaient pendant la pandémie voient un fournisseur en personne au moins une fois pour maintenir leur prescription. Les nouveaux patients pourraient toujours obtenir un approvisionnement d’un mois pour bon nombre de ces médicaments, mais ils devraient alors voir leur fournisseur en personne.

Le boom de la télémédecine à l’ère de la pandémie a été une doublure argentée pour de nombreuses personnes au cours des trois dernières années, du moins du point de vue de l’accès aux soins de santé. Parallèlement à l’explosion de nouvelles entreprises proposant des soins de santé en ligne, les restrictions sur la manière dont les prestataires pouvaient traiter et prescrire des médicaments contrôlés ont été assouplies, supprimant la nécessité pour un patient de voir un médecin en face à face pour certains médicaments clés, y compris ceux pour la santé mentale et les opioïdes. dépendance.

La DEA propose que le nouvelles règles, qui incluent des exigences spécifiques en matière de tenue de dossiers par le fournisseur de télésanté, peuvent aider à freiner l’utilisation abusive de médicaments contrôlés, notamment des médicaments populaires tels que l’Adderall. Bien qu’il y ait des angles morts dans la télémédecine, un accès plus large à la télémédecine a fourni un accès aux soins de santé à ceux qui n’ont pas de facilité à rencontrer un fournisseur en personne, y compris les personnes qui vivent dans des zones rurales ou qui ont du mal à s’absenter du travail. Alors que les autorités gardent certains aspects de la télémédecine ouverts, certains experts s’inquiètent que le rajout d’exigences ou de références en personne constituera un obstacle pour de nombreuses personnes qui ont bénéficié de la télémédecine.

Si ou quand elles seront finalisées, les règles proposées modifieront les soins pour certains patients, bien qu’il y ait des choses que vous pouvez faire pour vous préparer.

Voici ce que nous savons des règles de télémédecine proposées par la DEA, en gardant à l’esprit que rien n’a changé maintenant que les règles de l’ère pandémique ont été étendues et que les règles proposées peuvent changer.

Pendant la pandémie, de nombreuses personnes ont adopté les services de télémédecine, notamment pour un meilleur accès aux soins de santé pour ceux qui n’en auraient peut-être pas autrement. Mironov Konstantin/Getty Images

Ce que les règles proposées par la DEA affecteraient (et n’affecteraient pas)

Les ordonnances pour de nombreux médicaments et médicaments courants resteraient disponibles via une consultation en ligne, quelle que soit la décision de la DEA et de la SAMHSA d’ici novembre. Les médicaments courants que les gens prennent pour gérer un problème de santé (insuline, médicaments contre l’hypertension, contraceptifs et plus) ne seront pas affectés.

Il est également important de se rappeler que même si la DEA a publié une ébauche de ses règles proposées, elle a prolongé le temps qu’il faudra pour qu’elles entrent en vigueur, suggérant qu’elle pourrait apporter quelques modifications pour refléter le tollé public.

Si les règles changent, si les médicaments sont affectés dépendra de la façon dont ils sont programmés : DEA classe en fonction de sa perception du potentiel d’abus et de la façon dont le médicament est utilisé à des fins médicales. Les drogues de l’annexe I sont la classe la plus restreinte et comprennent les drogues que vous devriez acheter illégalement dans de nombreuses circonstances, y compris le cannabis, le LSD et plus encore. À l’autre extrémité, les médicaments de l’annexe V comprennent certains analgésiques et médicaments contre la toux, tels que Robitussin.

Si les règles proposées entrent en vigueur et que vous avez une ordonnance pour un médicament de l’annexe II, qui comprend l’Adderall et le Ritalin, vous devrez voir un fournisseur en personne afin de remplir ou de renouveler une ordonnance. Si vous n’avez pas eu de visite non télémédicale avec un fournisseur, vous devrez en obtenir un pour continuer votre traitement.

Pour certains anxiolytiques courants, le traitement à la kétamine à domicile, les médicaments pour l’abus d’opioïdes et plus encore, les nouveaux patients pourront obtenir un approvisionnement d’un mois en médicaments (30 jours), mais devront trouver un fournisseur en personne pour poursuivre leur traitement et obtenir une recharge. Cela inclut des médicaments comme Ambien, Xanax et la buprénorphine. La testostérone, que beaucoup les patients transgenres prennent dans le cadre de leur hormonothérapie, est également contrôlé et nécessitera un rendez-vous en personne. L’œstrogène n’est pas un médicament contrôlé.

Voici une liste de substances contrôlées afin que vous puissiez savoir à quelle classe appartient votre médicament. Voici un graphique la DEA a pour ses changements de règles proposés. Pour être certain de la façon dont vos médicaments sont classés et de la façon dont les règles affecteront votre cas particulier, consultez votre médecin prescripteur.

De nombreux médicaments courants qui vous seraient prescrits dans un service de soins d’urgence ou par votre médecin de famille (comme les antibiotiques, les contraceptifs et l’insuline) ne sont pas contrôlés aussi strictement par le gouvernement et ne seront pas touchés par les règles modifiées. toujours pouvoir les obtenir par télémédecine.

Lorsque les règles ont été proposées pour la première fois par la DEA, il y avait un délai de grâce pour les ordonnances rédigées pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que les règles ont déjà été prolongées de six mois supplémentaires, on ne sait pas pour le moment quel type de période de grâce sera en place (le cas échéant) une fois que la DEA en aura finalisé de nouvelles dans les mois à venir.

Changements dans les médicaments pour les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes

Buprénorphine est l’un des rares médicaments que les gens peuvent prendre pour gérer les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes, y compris la dépendance à l’héroïne. C’est essentiellement une version plus faible de la méthadone. Si les règles entrent en vigueur à terme, les personnes qui obtiennent leur première ordonnance de buprénorphine devront trouver un fournisseur en personne dans un délai d’un mois afin de poursuivre leur traitement – ​​ce que de nombreux spécialistes de la toxicomanie ont déclaré. pose un obstacle au traitement critique.

Comment cela affectera-t-il le traitement en ligne du TDAH ou les médicaments pour la santé mentale ?

Pendant la pandémie, il y a eu une explosion de diagnostics et de prescriptions de TDAH en ligne, en particulier parmi jeunes femmes. Les sites tels que ADHD Online, Cerebral et Done devront tous respecter les règles de la DEA pour les nouvelles prescriptions, si elles entrent en vigueur.

Jordan Lye/Getty Images

Comment trouver un fournisseur en personne

Quelles que soient les règles DEA finalisées pour la télémédecine, il est bon de savoir comment trouver un fournisseur en personne. Et sans les bonnes connexions, trouver un fournisseur capable de prescrire des médicaments contrôlés peut être délicat et coûteux. Dans un premier temps, contactez votre compagnie d’assurance si vous avez une assurance maladie et demandez-leur de vous guider. Vous pouvez également suivre ces conseils spécifiques aux médicaments ci-dessous.

Trouver un fournisseur de TDAH

Additude Magazine, une publication destinée aux personnes atteintes de TDAH, a publié un guide sur ce que les patients devraient considérer lorsqu’ils recherchent un fournisseur. Il convient également de noter que tous les médicaments contre le TDAH ne sont pas des stimulants, et types non stimulants aura des règles différentes de celles d’Adderall, par exemple.

Conseils généraux pour trouver un fournisseur de soins de santé mentale

Étant donné que les règles de la DEA s’appliquent aux prescriptions de médicaments, un soutien en santé mentale sera toujours disponible via de nombreuses sociétés de télémédecine ou de thérapie en ligne – que vous recherchiez de l’aide pour l’anxiété, la dépression, le TDAH ou autre chose. Voici une liste des meilleures options de thérapie en ligne actuellement disponibles, ainsi que des meilleurs services de psychiatrie.

Aide pour trouver une thérapie pour la consommation d’opioïdes

La buprénorphine peut être prescrite dans un cabinet médical, et les nouveaux patients pourront obtenir un approvisionnement d’un mois s’ils commencent un traitement en ligne si les règles post-pandémiques de la DEA sont en place. Ensuite, vous devrez trouver un autre fournisseur pour continuer le traitement.

Si vous n’avez pas de médecin de soins primaires, vérifier auprès de votre service de santé local serait une excellente première étape. Si vous avez commencé une prescription pendant la pandémie, votre prescription de buprénorphine sera conservée pendant les 180 jours supplémentaires, ce qui signifie que vous aurez quelques mois supplémentaires pour trouver un rendez-vous en personne. Les grandes villes peuvent avoir un répertoire des lieux et des numéros de téléphone, en particulier pour le traitement de la dépendance aux opioïdes, comme celui-ci à New York.

Les personnes vivant dans des zones rurales avec moins de centres de soins de santé peuvent avoir à se déplacer des distances plus longues pour trouver des soins de santé. Pour vous aider à affiner votre recherche, le département américain de la Santé et des Services sociaux dispose d’un recherche de fournisseur. Pour l’utiliser, saisissez votre code postal et la distance que vous pouvez parcourir.

Pour obtenir de l’aide pour trouver une hormonothérapie

Les patients prenant de la testostérone pour des soins d’affirmation de genre devront également respecter toutes les règles de télémédecine mises à jour après la pandémie. Encore une fois, les patients vivant dans des zones plus rurales peuvent avoir plus de mal à trouver un fournisseur en personne pour maintenir une ordonnance.

Si vous ne savez pas où chercher, contactez votre Parentalité planifiée serait une bonne ressource. Même si la succursale ne prescrit pas votre hormonothérapie particulière, elle peut être en mesure de vous référer à un autre endroit qui le fait. Et comme c’est le cas pour les autres services de soins de santé, si vous n’avez pas de médecin de premier recours, vous pouvez trouvez et appelez votre service de santé local afin de vous mettre en contact avec quelqu’un qui peut obtenir vos médicaments.