Règles de partage de mot de passe Netflix : pays, prix et limitations

Netflix a commencé à déployer des mesures anti-partage de mots de passe dans quatre pays : le Canada, la Nouvelle-Zélande, le Portugal et l’Espagne.

Le géant du streaming a déjà testé diverses autres méthodes au Costa Rica, au Chili et au Pérou. Cependant, il y a eu beaucoup de désinformation sur quand et où Netflix déploie les nouvelles fonctionnalités.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent, y compris la vérité sur ce qui se passe aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Qu’impliquent les nouvelles mesures de partage de mot de passe de Netflix ?

Netflix déclare qu’un seul abonnement est destiné à être utilisé pour les personnes qui vivent ensemble dans un même ménage.

Il n’applique actuellement ces règles que dans sept pays au moment de la rédaction (sans compter les États-Unis ou le Royaume-Uni). Netflix appelle le foyer principal du compte un « emplacement principal ».

S’il s’avère qu’un utilisateur diffuse en continu en dehors d’un emplacement principal – qui est détecté par une combinaison d’adresses IP, d’ID d’appareil et d’activité de compte – alors Netflix l’invitera soit à s’inscrire pour un tout nouveau compte, soit à demander au titulaire du compte pour les ajouter en tant que “membre supplémentaire”.

Cela signifie que si vous utilisez un compte Netflix qui appartient à un membre de la famille ou à un ami pour regarder des choses comme Stranger Things et The Witcher, vous serez probablement confronté à ces règles lorsqu’elles seront déployées dans votre pays.

Hannah Cowton / Fonderie

Netflix affirme que vous devriez toujours pouvoir diffuser du contenu pendant que vous voyagez en utilisant un mot de passe temporaire. Il ne précise pas la durée au moment de la rédaction, mais les informations précédentes sur les pages d’aide indiquaient que le mot de passe permettait aux utilisateurs de diffuser pendant un maximum de sept jours.

Netflix avait également déclaré précédemment que les utilisateurs qui n’étaient pas basés dans le foyer principal seraient tenus de se connecter au réseau Wi-Fi domestique du titulaire du compte et de regarder quelque chose au moins tous les mois s’ils voulaient continuer à diffuser.

Ces informations ont depuis été supprimées de certaines parties des pages d’aide, mais elles sont toujours disponibles sur la page concernant le streaming depuis une résidence secondaire.

Combien coûtent les membres supplémentaires de Netflix et quelles sont les limites ?

Les membres supplémentaires ont accès à la bibliothèque Netflix, mais ne peuvent avoir qu’un seul profil sur un seul appareil, sans flux simultanés disponibles. Ils peuvent toujours télécharger des films et des épisodes, mais ne peuvent pas créer de profil Kids. Ils doivent également résider dans le même pays que le titulaire du compte.

Seuls les membres des forfaits Standard ou Premium peuvent ajouter des membres supplémentaires, de sorte que les utilisateurs des forfaits Basic ou Basic with Ads devront effectuer une mise à niveau s’ils veulent d’autres comptes.

Les membres supplémentaires sont les prix suivants par mois:

Canada – 7,99 $ CA

Nouvelle-Zélande – 5,04 $ NZD

Portugal – 3,99 €

Espagne – 5,99 €

Costa-Rica – 2,99 $

Chili – 2 380 CLP

Pérou – 7,9 PEN

Netflix n’a confirmé aucun coût pour les autres pays, mais la liste ci-dessus se traduit par une fourchette comprise entre 3 $/2 £ et 6 $/5 £.

Pouvez-vous toujours partager un mot de passe Netflix aux États-Unis et au Royaume-Uni ?

Oui, vous pouvez. Bien que cela soit techniquement contraire aux conditions de service de Netflix, la société n’a pas encore déployé de mesures officielles aux États-Unis ou au Royaume-Uni comme elle l’a fait avec d’autres pays.

Quand Netflix déploiera-t-il des règles de partage de mot de passe aux États-Unis et au Royaume-Uni ?

En janvier, les co-PDG de Netflix ont confirmé que les mesures de partage de mots de passe seraient déployées à l’échelle mondiale avant la fin du premier trimestre de cette année, ce qui signifie très probablement avant le 31 mars 2023.

Kate O’Flaherty de Forbes a contacté Netflix pour plus de précisions et a été informée que le géant du streaming n’essaierait pas de déployer discrètement de nouvelles mesures. Toutes les informations doivent être communiquées très clairement aux membres, très probablement par e-mail.

Pourquoi tout le monde annule Netflix ?

Le Streamable a annoncé le 31 janvier que Netflix avait publié un ensemble de nouvelles règles concernant le partage de mot de passe.

Les directives stipulaient que les utilisateurs basés en dehors du foyer principal d’un titulaire de compte devraient se connecter à ce réseau Wi-Fi domestique et regarder quelque chose tous les 31 jours. S’ils ne le faisaient pas, leurs comptes seraient bloqués.

Ces règles visaient spécifiquement le Costa Rica, le Pérou et le Chili, où Netflix avait précédemment testé des mesures anti-partage de mots de passe. Cependant, la page d’aide a été mise en ligne par erreur dans la section réservée aux membres américains. Il a depuis été supprimé.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Netflix a clarifié cela le lendemain, fournissant la citation suivante à The Streamable : ” Hier, pendant une brève période, un article du centre d’aide contenant des informations qui ne s’appliquent qu’au Chili, au Costa Rica et au Pérou, a été mis en ligne dans d’autres pays. Nous l’avons mis à jour depuis. Nous n’avons aucune mise à jour à partager au-delà du fait que nous prévoyons de le déployer plus largement au premier trimestre.

La plupart des principaux organes de presse (y compris Tech Advisor) ont inclus cette mise en garde, soit lorsqu’ils ont annoncé la nouvelle, soit sous forme de mise à jour. Cependant, les publications sur les réseaux sociaux qui devenu viral ne l’a pas précisé. Après tout, Twitter n’est pas exactement l’endroit idéal pour les nuances.

De nombreux utilisateurs ont supposé qu’il s’agissait d’un changement qui se produisait dans le monde entier et ont immédiatement commencé à annuler leur abonnement. Bien que nous ne sachions pas exactement combien d’utilisateurs ont suivi une annulation, les recherches de JohnSlots ont révélé que les recherches du terme « Annuler Netflix » ont grimpé en flèche pour atteindre 733 %.

Vous pouvez découvrir comment annuler Netflix ici et consulter les différents plans si vous envisagez de rétrograder.