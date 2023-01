Règles de la NFL Le match Bills-Bengals de la semaine 17 ne reprendra pas

La NFL ne reprendra pas le match Bills-Bengals qui a été suspendu lundi soir après que la sécurité de Buffalo Damar Hamlin s’est effondrée et a fait un arrêt cardiaque sur le terrain.

“Cela a été une semaine très difficile”, a déclaré jeudi le commissaire de la NFL, Roger Goodell. “Nous continuons à nous concentrer sur le rétablissement de Damar Hamlin et nous sommes encouragés par les améliorations de son état ainsi que par l’énorme effusion de soutien et de soins pour Damar et sa famille à travers le pays.

“Nous sommes également extrêmement reconnaissants du travail incroyable du personnel médical et félicitons chacun d’entre eux.”

Les médecins ont déclaré jeudi que Hamlin, 24 ans, s’améliorait considérablement et semblait être neurologiquement intact. Ils ont également ajouté qu’il bougeait ses mains et ses pieds et avait répondu en secouant la tête par oui ou par non.

Au moment de l’effondrement de Hamlin sur le terrain, les Bengals détenaient une avance de 7-3 avec moins de six minutes à jouer dans le premier quart.

Buffalo (12-3) est entré lundi soir en ayant besoin d’une victoire pour conserver la tête de série no 1 de l’AFC. Les Chiefs de Kansas City (13-3) occupent actuellement cette place. Les Bengals (11-4) ont eu une chance de gagner cette tête de série avec deux autres victoires et une défaite des Chiefs. Alors que Cincinnati ne peut plus gagner ce laissez-passer au premier tour, l’absence de concours de la semaine 17 signifie qu’il a décroché le titre de l’AFC Nord contre les Ravens (10-6).

Les Bills gagneront la tête de série s’ils battent les Patriots dimanche et les Chiefs perdent contre les Raiders samedi.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.