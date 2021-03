Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, ont convenu que l’action était nécessaire de toute urgence après que le nombre de cas positifs a fortement augmenté.

Où ces règles s’appliquent-elles?

Les restrictions de verrouillage signifient que les gens ne seront pas autorisés à se rassembler ou à se mélanger avec différents ménages dans aucun lieu public, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cela comprend les maisons privées, les parcs, les pubs, les restaurants et les événements sportifs.

Si vous faites de l’exercice avec une autre personne, cela doit être fait dans un lieu public extérieur tel qu’un parc ou une plage.

Quelles sont les exceptions à la règle de six?

Bulles de soutien

Les ménages ou bulles de soutien de plus de six personnes sont exemptés des nouvelles règles. Les bulles de soutien permettent aux adultes qui vivent seuls et aux parents isolés avec des enfants de moins de 18 ans de rejoindre un autre foyer.

Selon les nouvelles règles, les parents ayant des bébés de moins d’un an peuvent également former une «bulle de soutien» avec un autre ménage.

Cela signifie qu’ils peuvent faire des choses comme visiter leur maison, passer la nuit et voyager ensemble dans des véhicules.

Mariages

Les mariages n’étaient pas autorisés à se dérouler sous les restrictions actuelles, ce qui signifie que de nombreux couples ont dû reporter à nouveau.

Cependant, à partir du 29 mars, l’assouplissement signifie que les mariages ne seront plus limités à des circonstances exceptionnelles. Cela signifie que toute personne souhaitant se marier peut le faire avec jusqu’à six participants.

Les mariages d’été avec des listes d’invités illimitées pourraient revenir si les restrictions sont levées à partir du 21 juin.

Funérailles

Les funérailles peuvent continuer, avec 30 personnes autorisées à présenter leurs respects. Mais seulement six personnes seront autorisées à assister à la veillée.

Écoles et bureaux

Toutes les écoles primaires et secondaires ont rouvert le 8 mars, bien que les examens GCSE et A-level soient annulés pour une deuxième année.

Seuls les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs étaient autorisés à fréquenter les écoles pour un apprentissage en face à face avant que les restrictions ne soient assouplies, et les établissements de la petite enfance tels que les crèches restaient accessibles.

Pour ce qui est du travail, le premier ministre a dit que tout le monde devrait travailler à la maison à moins qu’il ne soit «impossible» de le faire.

Lire la suite: Réouverture des écoles: tout ce que vous devez savoir sur les tests Covid et les règles relatives aux masques faciaux

Pubs et restaurants

À partir du mercredi 6 janvier, tous les pubs et restaurants d’Angleterre doivent fermer et ne peuvent proposer que de la nourriture et des boissons non alcoolisées à emporter (jusqu’à 23 h), à emporter et en voiture.

Tous les aliments et boissons (y compris l’alcool) peuvent continuer à être fournis lors de la livraison.

Lieux de culte

Les églises, synagogues, mosquées et temples restent ouverts, bien que les congrégations soient tenues de rester à au moins un mètre l’une de l’autre et que la fréquentation soit plafonnée. Selon les directives existantes, les services devraient se terminer le plus rapidement possible, les fidèles étant encouragés à partir «rapidement» par la suite.

Événements sportifs

Les installations sportives de plein air, y compris les terrains de golf, les courts de tennis et de basket-ball et les piscines, peuvent toutes ouvrir dans le cadre de l’assouplissement des restrictions le 29 mars. La plus large «règle des six» limites de contact social s’applique aux sports de plein air.

Si le sport a été officiellement organisé – par exemple par un instructeur qualifié, un club, une instance dirigeante nationale, une entreprise ou une association caritative – il n’est pas soumis aux limites des rassemblements. Mais les directives du gouvernement indiquent qu’il « devrait être conforme aux directives émises par les organes directeurs nationaux ».

Les sports de plein air organisés pour les adultes et les enfants reviendront également, mais les sports en salle seront toujours interdits.

Vais-je être puni pour avoir enfreint les règles?

La police peut prendre des mesures contre vous si vous vous réunissez en groupes plus importants. Cela comprend l’interruption des rassemblements illégaux et l’émission d’amendes (avis de pénalité fixe).

Vous pouvez recevoir un avis de pénalité fixe de 200 £ pour la première infraction, doublant pour les autres infractions jusqu’à un maximum de 6400 £.

Si vous organisez ou êtes impliqué dans la tenue d’un rassemblement illégal de plus de 30 personnes, la police peut imposer des amendes de 10 000 £.

Quelles sont les règles dans d’autres régions du Royaume-Uni?

Des règles différentes s’appliquent aux rassemblements sociaux ailleurs au Royaume-Uni.

En Ecosse, le message « Stay At Home » qui est actuellement en place sera remplacé par le message « Stay Local » pendant au plus trois semaines à partir du 2 avril, a confirmé Nicola Sturgeon.

Le premier ministre a déclaré que les barbiers et les coiffeurs pourront rouvrir à partir du 5 avril avec des services de vente au détail à cliquer et collecter, ainsi que des centres de jardinage, des concessionnaires automobiles et des magasins d’articles pour la maison. Les sports de contact pour les 12-17 ans pourront également reprendre.

Mme Sturgeon a confirmé qu’à partir du 26 avril, les pubs pourront rester ouverts à l’extérieur jusqu’à 22 heures, mais à l’intérieur seulement jusqu’à 20 heures. Cependant, l’alcool ne sera servi qu’à l’extérieur.

Les gymnases seront également autorisés à rouvrir, et la socialisation en plein air entre six personnes de trois ménages sera autorisée, actuellement vous pouvez mélanger à l’extérieur avec quatre personnes de deux ménages. Les voyages dans toute l’Écosse continentale seront autorisés et les hébergements indépendants pourront ouvrir leurs portes à partir de cette date.

Les restrictions des foyers de soins ont été assouplies à partir du début du mois de mars et, le 15 mars, la phase suivante de retour à l’école – y compris les élèves du primaire et certains élèves du secondaire – a commencé.

Le Premier ministre a déclaré aux MSP que le programme de vaccination aura atteint les personnes les plus à risque de mourir de Covd-19, ce qui « nous donnera confiance pour assouplir les restrictions de manière beaucoup plus significative à partir du 26 avril », dans le but de passer au niveau 1 de restrictions au début du mois de juin.

En Irlande du Nord, Arlene Foster a annoncé le 18 février que le verrouillage en Irlande du Nord se poursuivrait jusqu’au 1er avril au plus tôt, en raison des craintes d’une augmentation potentielle des cas après la Saint-Patrick (17 mars).

L’ordonnance «Stay at Home» est devenue juridiquement exécutoire à partir du 8 janvier. Les gens ne peuvent quitter la maison qu’avec une «excuse raisonnable», par exemple pour des achats médicaux ou alimentaires, de l’exercice et du travail qui ne peuvent être effectués à domicile.

Alors que l’apprentissage à distance se poursuivra pour les élèves plus âgés, les enfants d’âge préscolaire et primaire jusqu’à P3 sont retournés en classe le 8 mars. cours de visage le 22 mars.

Tous les services de contact rapproché et les commerces non essentiels ne sont pas autorisés à ouvrir leurs portes avant le 1er avril selon les restrictions actuelles, bien que certains services de clic et collecte aient repris à partir du 8 mars. Toutes les attractions touristiques, les gymnases et les piscines resteront également fermés.

Le 27 mars, le Premier ministre gallois Mark Drakeford a levé la règle du « rester local », ce qui signifie que les personnes vivant au Pays de Galles sont autorisées à voyager partout dans le pays. Les hébergements autonomes seront ouverts aux personnes du même ménage ou de la même bulle de soutien.

Les gens peuvent également séjourner dans des logements de vacances autonomes, mais une «zone de voyage pour tout le pays de Galles» en place jusqu’au 12 avril signifie que les gens ne peuvent pas voyager à l’intérieur ou à l’extérieur du pays pendant au moins deux semaines supplémentaires sans une excuse raisonnable, comme le travail.

D’autres changements aux règles du coronavirus au Pays de Galles à compter du 27 mars incluent la possibilité pour jusqu’à six personnes de deux ménages différents de se rencontrer et de faire de l’exercice en plein air, ainsi que des activités de plein air et des sports organisés pour les moins de 18 ans.

Également à partir du 13 mars, les résidents des maisons de retraite sont désormais autorisés à recevoir un seul visiteur à l’intérieur, et les installations sportives de plein air telles que les courts de basket-ball et de tennis et les terrains de golf peuvent rouvrir.

Les coiffeurs et les barbiers sont désormais en mesure de fonctionner à partir du 15 mars, tandis que le commerce de détail non essentiel commencera à rouvrir à partir du 22 mars, les jardineries et les supermarchés supprimant les obstacles aux articles actuellement indisponibles. Tous les magasins, y compris tous les services de contact rapproché, pourront ouvrir à partir du 12 avril.

Le gouvernement gallois réexamine les restrictions de Covid toutes les deux semaines, et si la situation de santé publique reste positive, les voyages à destination et en provenance du Pays de Galles reprendront le 12 avril.

Comment pouvons-nous socialiser en toute sécurité?

Une campagne a été lancée pour encourager les gens à aider à arrêter la propagation du coronavirus, car les gens sont plus susceptibles de socialiser à l’intérieur pendant l’automne et l’hiver.

La campagne Hands Face Space exhorte les gens à se laver les mains, à utiliser un masque le cas échéant et à rester à au moins deux mètres l’un de l’autre – ou à un mètre avec un masque facial ou d’autres précautions.

La campagne indique que ce sont les trois moyens les plus efficaces pour le public de contenir la propagation du virus.