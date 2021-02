Règles de distanciation sociale, bulles de soutien et exemptions expliquées

Le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, et le conseiller scientifique en chef, Sir Patrick Vallance, ont convenu que l’action était nécessaire de toute urgence après que le nombre de cas positifs a fortement augmenté.

Où ces règles s’appliquent-elles?

Les restrictions de verrouillage signifient que les gens ne seront pas autorisés à se rassembler ou à se mélanger avec différents ménages dans aucun lieu public, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Cela comprend les maisons privées, les parcs, les pubs, les restaurants et les événements sportifs.

Si vous faites de l’exercice avec une autre personne, cela doit être fait dans un lieu public extérieur tel qu’un parc ou une plage.

Quelles sont les exceptions à la règle de six?

Bulles de soutien

Les ménages ou bulles de soutien de plus de six personnes sont exemptés des nouvelles règles. Les bulles de soutien permettent aux adultes vivant seuls et aux parents isolés avec des enfants de moins de 18 ans de rejoindre un autre foyer.

Selon les nouvelles règles, les parents ayant des bébés de moins d’un an peuvent également former une «bulle de soutien» avec un autre ménage.

Cela signifie qu’ils peuvent faire des choses comme visiter leur maison, passer la nuit et voyager ensemble dans des véhicules.

Mariages

Les mariages ne seront pas autorisés à se dérouler sous les restrictions actuelles, ce qui signifie que de nombreux couples devront à nouveau se reporter.

Un mariage pourrait être autorisé s’il y a une «circonstance exceptionnelle», mais les invités seront limités à six.

Funérailles

Les funérailles peuvent continuer, avec 30 personnes autorisées à présenter leurs respects. Mais seules six personnes seront autorisées à assister à la veillée.

Écoles et bureaux

Toutes les écoles primaires et secondaires rouvriront le 8 mars, bien que les examens GCSE et A-level soient annulés pour une deuxième année.

Seuls les enfants vulnérables et les enfants des principaux travailleurs ont été autorisés à fréquenter les écoles pour un apprentissage en face à face, et les établissements de la petite enfance tels que les crèches sont restés accessibles.

Pour ce qui est du travail, le premier ministre a dit que tout le monde devrait travailler à la maison à moins qu’il ne soit «impossible» de le faire.

Lire la suite: Les écoles fermeront-elles à nouveau?

Pubs et restaurants

À partir du mercredi 6 janvier, tous les pubs et restaurants d’Angleterre doivent fermer et ne peuvent proposer que de la nourriture et des boissons non alcoolisées à emporter (jusqu’à 23 h), en click-and-collect et en voiture.

Tous les aliments et boissons (y compris l’alcool) peuvent continuer à être fournis lors de la livraison.

Lieux de culte

Les églises, synagogues, mosquées et temples restent ouverts, bien que les congrégations soient tenues de rester à au moins un mètre l’une de l’autre et que la fréquentation soit plafonnée. Selon les directives existantes, les services devraient se terminer le plus rapidement possible, les fidèles étant encouragés à partir «rapidement» par la suite.

Événements sportifs

Les événements sportifs d’équipe pour adultes amateurs tels que le 5 contre 5 ne seront pas autorisés avant le 29 mars, mais le sport d’élite pourra se poursuivre.

Les spectateurs seront interdits d’assister à des événements sportifs, comme lors du verrouillage de mars de l’année dernière.

Les sites de sports de plein air tels que les terrains de golf, les courts de tennis et les gymnases extérieurs doivent également fermer.

Vais-je être puni pour avoir enfreint les règles?

La police peut prendre des mesures contre vous si vous vous réunissez en groupes plus importants. Cela comprend l’interruption des rassemblements illégaux et l’émission d’amendes (avis de pénalité fixe).

Vous pouvez recevoir un avis de pénalité fixe de 200 £ pour la première infraction, doublant pour les autres infractions jusqu’à un maximum de 6400 £.

Si vous organisez ou êtes impliqué dans la tenue d’un rassemblement illégal de plus de 30 personnes, la police peut imposer des amendes de 10 000 £.

Quelles sont les règles dans d’autres régions du Royaume-Uni?

Des règles différentes s’appliquent aux rassemblements sociaux ailleurs au Royaume-Uni.

Nicola Sturgeon a annoncé que le message «Stay At Home» sera applicable par la loi sur le continent écossais à partir du 5 janvier à minuit, ce qui est similaire au verrouillage mis en place en mars de l’année dernière.

Dans une allocution au Parlement écossais, le Premier ministre écossais a déclaré que de nouvelles restrictions étaient mises en place en réaction à la propagation de la nouvelle variante, qui représente près de la moitié de tous les cas en Écosse. Les restrictions resteront en vigueur jusqu’à fin janvier, bien que Mme Sturgeon n’ait pas exclu de prolonger ce verrouillage si nécessaire.

Les ministres d’Irlande du Nord Stormont ont convenu d’imposer un autre verrouillage le lendemain de Noël, qui prévoyait la fermeture de magasins non essentiels, de services de proximité et de lieux d’accueil sans plats à emporter. Cela survient alors que les cas continuent d’augmenter dans le pays.

Au Pays de Galles, le gouvernement gallois a annoncé les détails d’un système de feux de signalisation à quatre niveaux le 11 décembre, déclarant que le pays entrerait au niveau 4 à partir du 20 décembre, bien que le mélange domestique de bulles de Noël était autorisé le jour de Noël. Les règles sont similaires au niveau 4 en Angleterre, où les gens doivent rester chez eux, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Un examen des niveaux aura lieu toutes les 3 semaines.

Comment pouvons-nous socialiser en toute sécurité?

Une campagne a été lancée pour encourager les gens à aider à arrêter la propagation du coronavirus, car les gens sont plus susceptibles de socialiser à l’intérieur pendant l’automne et l’hiver.

La campagne Hands Face Space invite les gens à se laver les mains, à utiliser un masque le cas échéant et à rester à au moins deux mètres l’un de l’autre – ou à un mètre avec un masque facial ou d’autres précautions.

La campagne indique que ce sont les trois moyens les plus efficaces pour le public de contenir la propagation du virus.