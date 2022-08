Règles d’argent pour vivre en tant qu’ancien négociant en bourse

En 2017, Lauren Simmons ne gagnait que 12 000 $ par an en tant que trader à temps plein à la Bourse de New York.

Elle a fait du chemin depuis. Aujourd’hui âgé de 28 ans, Simmons est auteur, producteur, podcast et animateur de télévision, investisseur providentiel et membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés financières. Elle a gagné 650 000 $ en 2021 et est sur la bonne voie pour rapporter 1 million de dollars cette année.

Mais cela ne veut pas dire qu’elle a toujours été bonne avec l’argent. “Afin d’être bien placée avec mes finances personnelles, je devais être mauvaise avec ça”, a-t-elle déclaré à CNBC Make It.

“Pour être bon avec l’argent, il faut être mauvais avec l’argent – point final.”

Si vous essayez de développer de meilleures habitudes financières, commencez par définir des règles financières qui fonctionnent pour vous, dit Simmons. En voici trois qu’elle suit.