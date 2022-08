Règles COVID en Allemagne pour les voyages en automne et en hiver

BERLIN –

Le cabinet du chancelier allemand Olaf Scholz a approuvé mercredi une législation garantissant le maintien des mesures de protection de base contre la pandémie de coronavirus pendant l’automne et l’hiver, lorsque davantage de cas de virus sont attendus.

La présentation des règles – qui incluent également la nouvelle obligation de porter des masques de type N95 lors de tous les déplacements longue distance en train et en bus ainsi qu’en avion – a coïncidé avec la publication de photos montrant la chancelière et le ministre allemand de l’Economie Robert Habeck s’est envolé pour le Canada plus tôt cette semaine sans porter de masque.

Les images ont déclenché de vives critiques publiques à l’encontre d’un prétendu double standard pour les politiciens et les gens ordinaires. Actuellement, les masques médicaux sont obligatoires dans les avions et les transports publics, bien que les masques de type N95 soient recommandés.

Le ministre de la Justice Marco Buschmann et le ministre de la Santé Karl Lauterbach ont déclaré aux journalistes que les règles spécifiques à la pandémie qui s’appliquent à l’armée de l’air allemande, qui exploite des vols gouvernementaux, ont été respectées et que tout le monde sur le vol, qui comprenait également des chefs d’entreprise et des journalistes allemands, a pris un PCR test avant de monter dans l’avion.

Pourtant, le ministre de la Justice a concédé que « politiquement, je nous recommanderais en tant que gouvernement fédéral d’appliquer partout les mêmes règles qui s’appliquent ailleurs ».

“Parce que sinon, bien sûr, le sentiment surgit que vous êtes prêt à imposer quelque chose aux citoyens que vous ne voulez pas vous imposer”, a ajouté Buschmann. “Et c’est pourquoi je peux aussi comprendre dans une certaine mesure qu’on en parle tellement.”

Outre l’utilisation obligatoire de masques de type N95 lors des déplacements longue distance, les nouvelles mesures, qui s’appliqueront du 1er octobre au 7 avril, comprendront également une obligation nationale de porter des masques et de les tester avant d’accéder aux hôpitaux, maisons de retraite. et institutions similaires accueillant des personnes vulnérables.

Au-delà de cela, les 16 États allemands auront le pouvoir d’adopter leurs propres règles en fonction de la gravité de l’impact du virus sur leurs régions. Les gouvernements des États pourraient décider d’exiger des masques dans les transports publics locaux, dans les écoles pour les élèves de cinquième année et plus et lors d’événements publics en salle. Si le virus se propage à nouveau largement, le nombre de personnes lors d’événements publics peut être limité et des tests peuvent être exigés.

Le ministre de la Justice a souligné qu’il n’y aurait plus de fermetures ni de fermetures d’écoles, quelle que soit l’évolution de la pandémie pendant les saisons froides.

“Les étudiants sont certainement le groupe qui a le plus souffert de la pandémie … notamment en termes d’exercice de leur droit à l’éducation, notamment en termes de fermetures d’écoles”, a déclaré Buschmann. “Et c’est pourquoi je suis également heureux que nous ayons pu convenir rapidement que l’instrument des fermetures d’écoles est donc complètement disproportionné.”

Les nouvelles réglementations doivent encore être soumises à l’approbation des chambres basse et haute du parlement allemand, mais elles devraient être adoptées.