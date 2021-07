Règles Covid après le 19 juillet : Masques, auto-isolement et tout ce qui va changer

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé que l’Angleterre sortira officiellement du verrouillage le 19 juillet alors que les dernières restrictions sociales imposées au public pour contrecarrer le coronavirus seront supprimées, malgré son propre aveu que les cas de Covid-19 augmentent « de manière significative ».

S’exprimant à Downing Street lundi soir, M. Johnson a concédé que « Nous sommes arrivés à un stade de la pandémie où il n’y a pas de réponse facile ou de date évidente pour le déverrouillage », observant que les infections augmentent à un rythme de 30 000 par jour et reconnaissant que la variante Delta sévit maintenant à travers l’Europe.

« Nous pensons que le moment est venu de procéder, alors que nous aurons le coupe-feu naturel des vacances scolaires dans les prochains jours », a-t-il expliqué, arguant qu’il est plus sûr de déverrouiller maintenant qu’en septembre, lorsque le temps plus froid commence à poindre. et la saison de la grippe approche tout en concédant que «plus d’hospitalisations et plus de décès» sont susceptibles de se produire.

Le Premier ministre a pris soin de formuler ses remarques en avertissant le public que l’arrivée du « Jour de la liberté » la semaine prochaine n’est possible qu’en raison du succès du déploiement du vaccin et en suppliant les individus d’obtenir leur vaccin et de faire preuve de prudence pour empêcher le rétablissement. des mesures de confinement devenant nécessaires.

« Il est absolument vital que nous procédions maintenant avec prudence. Et je ne peux pas le dire avec suffisamment de force ou d’emphase », a-t-il déclaré.

« Cette pandémie n’est pas terminée. Cette maladie coronavirus continue de comporter des risques pour vous et pour votre famille. Nous ne pouvons pas simplement revenir instantanément du lundi 19 juillet à la vie telle qu’elle était avant Covid. »

Sur les détails de ce qui va changer, M. Johnson a déclaré: « Nous nous en tiendrons à notre plan visant à lever les restrictions légales et à lever la distanciation sociale, mais nous attendons et recommandons que les gens portent un couvre-visage dans les espaces surpeuplés et clos où vous entrez en contact avec ceux que vous ne rencontrez pas habituellement, comme dans les transports en commun.

«Nous supprimons l’instruction du gouvernement de travailler à domicile où vous le pouvez, mais nous ne nous attendons pas à ce que tout le pays retourne à son bureau comme un seul à partir de lundi. Et nous définissons des orientations pour les entreprises pour un retour progressif au travail au cours de l’été.

« Et pour des raisons de responsabilité sociale, nous exhortons les boîtes de nuit et autres lieux très fréquentés à utiliser le NHS Covid Pass – qui montre une preuve de vaccination, un test négatif récent ou une immunité naturelle – comme moyen d’entrée. »

Répondant au Premier ministre, les dirigeants des médecins ont condamné sa décision de poursuivre la levée du verrouillage comme « irresponsable », la British Medical Association (BMA) mettant en garde contre « des conséquences potentiellement dévastatrices ».

Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de la BMA, a déclaré qu’en allant de l’avant, le gouvernement revenait sur sa promesse d’être guidé par les données et l’impact sur le NHS, arguant que la suppression des restrictions alors qu’une proportion importante de la population n’était toujours pas entièrement vaccinés permettrait au virus de « resserrer son emprise », ce qui augmenterait les infections et les hospitalisations et mettrait davantage de vies en danger.

« Il est irresponsable – et franchement périlleux – que le gouvernement ait décidé d’aller de l’avant avec les plans de levée des restrictions Covid-19 restantes le 19 juillet », a-t-il déclaré.

«La BMA a mis en garde à plusieurs reprises contre l’augmentation rapide du taux d’infection et l’impact paralysant que les hospitalisations liées à Covid continuent d’avoir sur le NHS, poussant non seulement le personnel au bord de l’effondrement, mais augmentant également les temps d’attente déjà longs pour les soins électifs.

« Le Premier ministre a souligné à plusieurs reprises l’importance d’une approche lente et prudente, mais en réalité, le gouvernement rejette la prudence en supprimant toutes les réglementations d’un seul coup – avec des conséquences potentiellement dévastatrices. »

Le professeur Helen Stokes-Lampard, présidente de l’Academy of Medical Royal Colleges, a déclaré que son organisation ne s’était généralement pas impliquée dans le débat public mais « a estimé nécessaire de dire que la prudence est vitale » concernant le 19 juillet.

« Nous avons besoin que chacun réfléchisse très attentivement et de manière responsable à ce qu’il fait personnellement : ce n’est pas parce que la loi change que ce que nous faisons en tant qu’individu doit changer », a-t-elle déclaré à ITV. Bonjour la Grande-Bretagne.

S’exprimant sur BBC Radio 4 Aujourd’hui mardi, Andy Burnham, le maire de Manchester, a répondu à la décision en observant : « La liberté d’une personne est le jour de la peur d’une autre personne.

Les derniers chiffres officiels quotidiens ont montré que les cas continuent d’augmenter avec 34 471 autres infections confirmées en laboratoire au Royaume-Uni à 9 heures du matin lundi.

Selon la modélisation actuelle, le pic de la vague n’est pas attendu avant la mi-août, alors qu’il pourrait y avoir 1 000 à 2 000 hospitalisations par jour, avec des décès pouvant atteindre entre 100 et 200 par jour.

Quelles sont les règles sur les masques à partir du 19 juillet ?

Les réglementations nationales sur le port du masque doivent être levées, bien qu’il y ait une « attente » que le public continue de porter des masques dans des espaces confinés par considération pour les autres.

Les autorités locales des transports et les compagnies aériennes pourront également imposer le port du masque comme condition de voyage, mais aucune loi n’exigera leur port.

Laisser la question en grande partie à une question de «choix personnel» sera bien accueilli par certains qui les ont trouvés mal à l’aise et par les conservateurs qui ont longtemps considéré cette exigence comme une atteinte à leurs libertés civiles, mais cela pourrait provoquer des tensions sur les lieux de travail où les employés se sentent mal à l’aise. n’ayant plus de mesures de sauvegarde en place.

Quelles sont les nouvelles règles de distanciation sociale ?

Les règles de distanciation sociale seront également supprimées, ce qui signifie que les mesures de service à table uniquement ne seront plus nécessaires dans les pubs et les restaurants et que les buveurs pourront à nouveau commander au bar.

Les stades sportifs et les lieux de divertissement tels que les discothèques, les théâtres et les cinémas seront autorisés à rouvrir complètement sans limite de capacité et les maisons de soins seront rouvertes aux visiteurs.

Cependant, la distanciation se poursuivra dans les ports et les aéroports, où la règle du mètre plus s’appliquera toujours pour la sécurité des passagers.

Quelles sont les nouvelles règles sur l’auto-isolement?

L’obligation de s’isoler pendant 10 jours restera en place pour ceux qui sont testés positifs pour Covid-19, mais ceux qui ont reçu les deux vaccins n’auront pas à se mettre en quarantaine à leur retour d’une destination de vacances sur la liste orange ou, à compter du 16 août, s’auto-isoler automatiquement si contacté par l’application de suivi et de traçabilité du NHS.

Au lieu de cela, ils seront encouragés à passer un test PCR pour déterminer s’ils ont eux-mêmes contracté le virus, après quoi l’auto-isolement pourrait être considéré comme nécessaire.

Quelles sont les règles du télétravail ?

L’obligation de travailler à domicile, dans la mesure du possible, prendra fin, mais les employeurs sont encouragés à consulter leur personnel avant de donner des instructions définitives.