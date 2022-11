Règles Bonfire Night : Est-il illégal de tirer des feux d’artifice dans la rue ? – Le soleil

À l’approche de Bonfire Night, beaucoup célébreront en déclenchant des feux d’artifice et en les regardant illuminer le ciel nocturne.

Mais avant cela, il est important de connaître les règles concernant les feux d’artifice et ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire pendant les célébrations de Bonfire Night.

Il y a un certain nombre de règles à garder à l’esprit lors de l’achat et de l’utilisation de feux d’artifice Crédit : Getty Images – Getty

Est-il illégal de tirer des feux d’artifice dans la rue ?

La réponse est oui – il est illégal de tirer des feux d’artifice dans la rue au Royaume-Uni.

La loi interdit d’allumer ou de lancer des feux d’artifice (y compris des cierges magiques) dans la rue ou dans d’autres lieux publics.

Selon l’article 80 de la loi de 1875 sur les explosifs, ” Un lieu public est n’importe où autre que le jardin de quelqu’un – le parc local, les rues, la cour d’école et la gare routière sont tous des lieux publics. ”

Si vous envisagez d’utiliser des feux d’artifice, vous devriez également vérifier auprès de votre conseil pour connaître les règles locales pour les déclencher.

Vous pouvez être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 £ et à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois pour avoir vendu ou utilisé des feux d’artifice illégalement – vous pouvez également recevoir une amende sur place de 90 £.

La loi stipule également que vous ne devez pas déclencher de feux d’artifice en dehors des heures autorisées.

Ces heures varient en fonction de la période de l’année et de l’occasion – cependant, la règle générale est qu’entre 23h et 7h, les feux d’artifice ne doivent pas être déclenchés, sauf pour Bonfire Night où la coupure est minuit.

Le soir du Nouvel An, Diwali et le Nouvel An chinois, l’heure limite est 1h du matin.

Si une personne âgée de 18 ans et plus utilise des feux d’artifice en dehors des heures autorisées, elle pourrait se voir infliger une amende de 80 £.

D’autres sanctions pourraient inclure la délivrance de contrats de comportement acceptable (ABC), d’avis de dispersion ou d’injonctions.

Quel âge faut-il avoir pour acheter des feux d’artifice ?

Les feux d’artifice «adultes» ne peuvent pas être achetés par les moins de 18 ans et c’est une infraction de le faire.

Tous les lieux d’affaires qui vendent des feux d’artifice doivent afficher un avis indiquant : « Il est illégal de vendre des feux d’artifice ou des cierges magiques pour adultes à toute personne de moins de 18 ans et il est illégal pour toute personne de moins de 18 ans de posséder des feux d’artifice ou des cierges magiques pour adultes dans un lieu public”

La classification légale des feux d’artifice est la suivante :

Catégorie 1 sont des feux d’artifice qui peuvent être manipulés par des enfants sous la surveillance d’un adulte. Les exemples peuvent inclure tout, des poppers de fête et des craquelins de Noël aux cierges magiques.

sont des feux d’artifice qui peuvent être manipulés par des enfants sous la surveillance d’un adulte. Les exemples peuvent inclure tout, des poppers de fête et des craquelins de Noël aux cierges magiques. Catégorie 2 ou 3 les feux d’artifice sont les feux d’artifice standard que vous verriez dans des écrans tels que des fusées standard. Il est interdit à toute personne de moins de 18 ans d’acheter, de manipuler ou d’installer des feux d’artifice de catégorie 2 ou 3.

les feux d’artifice sont les feux d’artifice standard que vous verriez dans des écrans tels que des fusées standard. Il est interdit à toute personne de moins de 18 ans d’acheter, de manipuler ou d’installer des feux d’artifice de catégorie 2 ou 3. Catégorie 4 sont les types dangereux qui ne peuvent être utilisés que par les professionnels. Ceux-ci sont interdits à la vente au grand public et ne peuvent être achetés qu’auprès de revendeurs spécialisés.

Quelles sont les règles de Bonfire Night ?

Selon les pompiers de Londres, il existe un code de sécurité que vous devez suivre lorsque vous allumez des feux d’artifice :