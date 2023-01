Régler le tempo d’un seul œil sur scène

Et, quand j’ai pris le poste, j’ai trouvé que mes merveilleux collègues chefs d’orchestre Andrews Sill et Clotilde Otranto avaient très gentiment annoté les partitions pour moi, en indiquant « Lights Up — Go » et tous les tempos. Ce fut une aide précieuse.

L’une des choses que j’ai découvertes dans ce travail, c’est que le premier soir, tout le monde est nerveux, alors faites attention. Dès la troisième représentation, vous pouvez vraiment y aller ! – prendre plus vite. Dans une représentation à l’automne, Jonathan Stafford [City Ballet’s artistic director] m’a dit que j’étais trop gentil avec les danseurs en prenant un morceau de musique relativement lentement et que je devais accélérer. Il avait raison. J’ai déjà appris où ils ont besoin de quelque chose plus rapidement qu’ils ne le pensent. Tout dépend de la nuit, cependant.

Pour les danseurs, rien n’est plus vital que le tempo, mais c’est, hélas, pourquoi les compagnies de ballet prennent de nombreuses partitions plus lentement que prévu. Et le City Ballet ?

L’une des principales récompenses de ce travail est que, dans l’ensemble, Balanchine [the company’s chief choreographer, teacher and reason for being from its inception until his death in 1983] savait vraiment quel était le bon tempo. Par « bon tempo », j’entends quelque chose qui se rapproche de ce que l’on peut dire que le compositeur a en tête. Avec beaucoup de musique du XIXe siècle, nous ne pouvons pas parler de tempo. Balanchine l’a compris, et il a respecté les rythmes avec lesquels il a grandi ; c’était un très bon musicien — et cela faisait la différence. Là où le compositeur indiquait un tempo, Balanchine le respectait presque toujours.

Il y a quelques exceptions intéressantes, où Balanchine l’a un peu contourné et où vous ne pouvez pas prendre le tempo que la partition exige. Les mouvements intérieurs du « Concerto pour violon de Stravinsky » [which returns on Jan. 17] par exemple, sont beaucoup plus lents que le score ; et ils sont plus lents que n’importe quel compte rendu précédent de la musique que nous connaissons.

Dans Balanchine, comment gérer les écarts entre le rythme d’une partition musicale et le rythme de la danse ?