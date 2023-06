"Réglementera l’IA pour s’assurer qu’elle ne nuit pas aux citoyens numériques": Ministre

Le gouvernement réglementera l’intelligence artificielle pour s’assurer qu’elle ne nuit pas aux « citoyens numériques », a déclaré aujourd’hui le ministre de l’Union Rajeev Chandrasekhar lors d’une présentation sur le chemin parcouru par l’Inde en termes de numérisation au cours des neuf dernières années du Premier ministre Narendra Modi- centre dirigé.

« La toxicité et la criminalité ont considérablement augmenté sur Internet. Nous ne laisserons pas les tentatives de nuire aux citoyens numériques réussir », a-t-il déclaré, soulignant que 85 crores d’Indiens utilisent Internet, ce qui devrait atteindre 120 crores d’ici 2025.

Des crimes comme le doxing (publier des détails privés et d’identification d’individus sur Internet avec une intention malveillante et sans leur consentement) ont augmenté, a déclaré le ministre, ajoutant que la loi et l’ordre sont des sujets d’État et que le Centre devra travailler avec les gouvernements des États sur de strictes initiatives à ce sujet.

« Il y a une augmentation de la connectivité numérique dans le pays, et c’est la vision et la mission du gouvernement d’assurer la sûreté et la sécurité dans le cyberespace », a-t-il déclaré.

M. Chandrasekhar, ministre d’État chargé de l’entrepreneuriat, du développement des compétences, de l’électronique et de la technologie, a déclaré que les consultations avec les parties prenantes sur le projet de loi sur l’Inde numérique commenceront ce mois-ci. Le nouveau projet de loi sur la protection des données personnelles sera également présenté au Parlement prochainement, a-t-il ajouté.

L’Inde devient un partenaire mondial de confiance pour la fabrication sous la direction du Premier ministre Modi, a déclaré le ministre.

« Dans le secteur manufacturier, nous assistons à l’émergence d’usines de classe mondiale, à d’énormes investissements et à la création d’un grand nombre d’emplois », a-t-il déclaré.

L’Inde connaît le degré le plus rapide de déploiement de la 5G, a déclaré Rajeev Chandrasekhar, ajoutant que nous avons un degré élevé de composants 5G indigènes.