Réglementation des tests aérodynamiques F1: Réinitialiser avant le GP d’Autriche voit Aston Martin perdre et Ferrari gagner

La Formule 1 est un sport très technique mais une réglementation que vous devez connaître est la règle de la soufflerie car c’est un sujet qui est particulièrement important à l’approche de la fin juin.

Ce vendredi, le temps de soufflerie que les équipes obtiendront pour la seconde moitié de la saison sera fixé. Ceci est basé sur les positions actuelles des constructeurs au championnat, de sorte que les équipes les mieux classées au classement seront handicapées.

Le système a été utilisé pour la première fois en 2021 et est réinitialisé tous les six mois, de sorte que la période de janvier à juin est dictée par le classement des constructeurs de la saison précédente.

Red Bull ouvre la voie en 2023, ils auront donc 70% de l’allocation totale des tests aérodynamiques. Cependant, une partie de leur sanction pour avoir enfreint la réglementation sur le plafond budgétaire de 2021 signifie une réduction de 10% du nombre initial, de sorte qu’ils n’auront que 63% à la place jusqu’en octobre, lorsque leur pénalité de 12 mois expirera.

L’allocation totale augmente de 5 %, passant de 70 à AlphaTauri en 10e, qui bénéficiera de 115 % de l’allocation par défaut (40 passages en soufflerie par semaine).

Chaque période de test dure deux mois, il y aura donc trois fenêtres de test entre début juillet et fin décembre.

F1 2023 Restrictions des essais aérodynamiques de juillet à décembre Équipe % de la limite de test aérodynamique Passages en soufflerie par période ATR Passages en soufflerie par semaine Redbull* 70 224 28 Mercedes 75 240 30 Aston Martin 80 256 32 Ferrari 85 272 34 Alpin 90 288 36 McLaren 95 304 38 Alfa Romeo 100 320 40 Haas 105 336 42 Williams 110 352 44 AlphaTauri 115 368 46 * Red Bull a 63% – ou 25 passages en soufflerie par semaine – jusqu’en octobre en raison d’une pénalité due au non-respect du plafond budgétaire

Aston Martin les grands perdants de la règle de la soufflerie

Aston Martin a terminé septième du championnat des constructeurs 2022, mais est actuellement troisième devant le Grand Prix d’Autriche, et perdra donc 20 % du temps d’essais aérodynamiques dont il disposait au premier semestre 2023.

En termes réels, cela signifie qu’Aston Martin effectuera désormais 32 passages dans sa soufflerie par semaine, contre 40 passages qu’ils ont pu effectuer au premier semestre.

Mercedes est deuxième et a terminé troisième l’année dernière, donc perdra cinq pour cent de son temps imparti – il en va de même pour Williams, qui saute d’une place de la 10e place du championnat des constructeurs l’an dernier à la neuvième maintenant.

Ferrari les plus grands gagnants

Ferrari sont les grands gagnants de la réinitialisation de la réglementation des tests aérodynamiques

Ferrari a perdu deux places à la quatrième place par rapport à l’endroit où elle a terminé la saison dernière, elle disposera donc de 10% de temps d’essais aérodynamiques en plus.

L’équipe italienne aura désormais quatre runs supplémentaires par semaine pour améliorer sa voiture SF23 incohérente et développer son challenger 2024.

Pendant ce temps, Alpine, McLaren, Alfa Romeo et AlphaTauri gagneront 5% en gagnant une place par rapport à leurs positions à la fin de l’année dernière.

Red Bull et Haas conservent tous deux le même temps qu’ils avaient au premier semestre 2023 dans le cadre du handicap, bien que Red Bull gagnera trois passages supplémentaires dans leur soufflerie par rapport à ce qu’ils ont eu au cours de la première partie de l’année. lorsque leur pénalité de plafonnement des coûts expire en octobre.

Pourquoi est-ce important ?

Plus de temps de test aérodynamique signifie que vous pouvez tester plus de nouvelles pièces, ce qui devrait accélérer le développement et le nombre de mises à niveau que vous apportez au cours d’une saison. La réglementation devrait, en théorie, fermer le champ et les règles actuelles sont en place jusqu’en 2025 au moins.

La période maintenant sera probablement plus importante pour l’année prochaine, plutôt que cette saison, car la plupart des équipes commenceront à se concentrer sur les voitures 2024.

Max Verstappen, Fernando Alonso et Lewis Hamilton ont partagé le podium au Grand Prix du Canada

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

jeudi 29 juin

14h : Conférence de presse des pilotes

vendredi 30 juin

8h50 : Entraînement F3

10h : Entraînement F2

12h : Entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h30 : préparation des qualifications du GP d’Autriche

16h : Qualifications du GP d’Autriche

18h : Carnet de qualification de Ted

samedi 1er juillet

8h55 : Sprint F3

10h30 : préparation du GP d’Autriche Sprint Shootout

11h : Fusillade GP Sprint d’Autriche

12h40 : Sprint F2

14h30 : Mise en place du GP Sprint d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

17h : Carnet de sprint de Ted

dimanche 2 juillet

7h20 : F3 Feature Race

8h50 : F2 Feature Race

12h30 : préparation du GP d’Autriche dimanche du Grand Prix

14h : Le GRAND PRIX D’AUTRICHE

16h : Chequered Flag : réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted