Règlement finalisé dans le cadre d’un recours collectif de 283 millions de dollars contre les anciens combattants handicapés, mais la politique en matière d’avantages sociaux a été modifiée

Les premiers des milliers d’anciens combattants canadiens blessés devraient bientôt commencer à recevoir des prestations d’invalidité complémentaires dans le cadre d’un règlement de recours collectif de 283 millions de dollars, mais les changements de politique signifient qu’aucun militaire nouvellement libéré n’aura droit à ces prestations supplémentaires.

L’affaire concerne la décision d’un juge de la Cour fédérale selon laquelle de nombreux anciens combattants qui avaient servi dans certaines circonstances difficiles, comme sur des sous-marins, dans des forces spéciales ou dans des régions où le coût de la vie était élevé, ne recevaient pas les prestations d’invalidité de longue durée auxquelles ils avaient droit. à.

Le gouvernement fédéral n’a pas contesté la décision de 2020 et a finalement convenu, dans un règlement récemment finalisé, que plus de 8 600 anciens membres devraient recevoir des paiements rétroactifs ainsi que des prestations mensuelles accrues.

« Nous espérons que les paiements commenceront bientôt », a déclaré Daniel Wallace, l’avocat d’Halifax qui a dirigé le recours collectif.

Le demandeur principal a servi en Afghanistan

Le principal plaignant était Simon Logan, un soldat des opérations spéciales qui a servi en Afghanistan et était adjudant lorsqu’il a reçu une libération involontaire pour raisons médicales des Forces canadiennes en 2016 après une carrière de 28 ans.

L’armée calcule l’invalidité de longue durée à 75 pour cent du salaire mensuel d’un militaire, mais le ministère de la Défense nationale a utilisé uniquement le salaire de base de Logan pour déterminer ses paiements, et n’a pas inclus l’allocation qu’il a gagnée en tant qu’« attaquant d’opérations spéciales ».

Cela signifiait que Logan ne recevait que 5 100 $ par mois en prestations d’invalidité, au lieu de près de 8 000 $.

Simon Logan a été libéré des Forces canadiennes pour raisons médicales en 2016 après une carrière qui comprenait son service dans l’infanterie, la Force aérienne et les opérations spéciales. (Soumis par Simon Logan)

Il y a trois ans, un juge a donné raison à Logan et à d’autres anciens militaires dans des situations similaires, écrivant que les allocations mensuelles devraient être utilisées dans le calcul de l’invalidité.

Le gouvernement fédéral a accepté cette décision, mais a par la suite modifié sa politique pour « exclure expressément » les allocations dans le calcul des prestations d’invalidité de longue durée pour les membres des Forces canadiennes libérés après le 31 décembre 2021, selon les dossiers judiciaires déposés plus tôt cette année.

Dans un courriel envoyé mardi, la Défense nationale a déclaré que la Cour fédérale avait statué qu’il y avait une « ambiguïté » dans la définition du salaire mensuel et que la politique en matière d’avantages sociaux avait par la suite été modifiée « pour donner suite à la décision de la cour ».

« Les allocations sont des prestations destinées à [Canadian Armed Forces] membres effectuant des activités et des opérations particulières. Elles visent à indemniser les membres et leurs familles qui travaillent dans des circonstances uniques, exigeantes et potentiellement à haut risque », indique le courriel.

« Ils ne sont pas considérés comme faisant partie du taux de salaire de base d’un membre et n’ont jamais été destinés à être pris en compte dans le calcul de l’invalidité de longue durée. »

La nouvelle politique n’affecte pas ceux qui ont été libérés avant 2022.

En vertu du règlement, environ la moitié des anciens combattants ayant droit à cet argent recevront leurs prestations rétroactives d’ici juin 2024, et l’autre moitié les recevra d’ici juin 2025. Des prestations mensuelles plus élevées commenceront une fois qu’un ancien combattant aura reçu le paiement rétroactif, selon Wallace.

Manuvie, la compagnie d’assurance qui gère les prestations d’invalidité, enverra les paiements aux plus de 8 000 anciens combattants admissibles au règlement.

Les gens sont « passés entre les mailles du filet »

Mais Clancy Keoughan, un homme d’Edmonton qui a servi dans les Forces canadiennes pendant 29 ans avant d’être libéré pour des raisons médicales en raison du SSPT, a déclaré que lui et probablement d’autres ont été exclus de la liste parce que les commis à la libération de l’armée n’informaient parfois pas Manuvie des indemnités.

Keoughan, un ancien officier de la police militaire, a déclaré qu’il avait reçu une allocation parce qu’il était en poste dans la ville chère de Victoria pendant 14 ans. Il s’inquiète du sort des anciens combattants sans abri ou vivant dans une grande pauvreté qui ne savent pas qu’ils pourraient avoir droit à davantage d’argent pour leurs personnes handicapées.

Il espère que la publication du règlement contribuera à changer cette situation.

« Beaucoup de gens sont passés entre les mailles du filet », a-t-il déclaré lundi. « Certains en ont certainement bien plus besoin que moi. »

Il existe une procédure d’appel pour ceux qui ne figurent pas sur la liste, et Wallace a déclaré que son cabinet d’avocats avait entendu environ une douzaine d’anciens combattants qui pensaient avoir droit à des paiements plus élevés mais ne sont pas inclus dans le règlement.